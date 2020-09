Čech o gólmanech Chelsea: Posila z Rennes přichází jako já. Co je s Kepou?

V roce 2004 hledalo tehdejší sportovní vedení Chelsea nového brankáře. Rozhodlo se, že jím bude český mladík ve službách Stade Rennes. Tehdy Petr Čech přicestoval na Ostrovy v létě a hned od první sezony se stal na dlouhých 11 let jasnou oporou „blues“.

I letos potřebuje londýnský celek nutně posílit mezi třemi tyčemi. Španělský gólman Kepa, jenž přišel před dvěma lety za 80 milionů eur z Bilbaa, seká jednu botu za druhou. A tak se historie opakuje. Dnes už Čech v roli poradce sportovního a technického úseku, opět zamířil do Rennes.

„Ale není to z důvodu nějakých kontaktů,“ upozorňuje rodák z Plzně. „Lidí, které jsem znal, už v klubu moc nepůsobí, takže to nehrálo velkou roli. Za těch 16 let se tam management dost obměnil. Jednání byla stejná jako s jinými kluby. Ale je to zajímavé, že Chelsea po tolika letech znovu vzala brankáře z Rennes,“ ušklíbá se.

Zkušený Edouard Mendy, jemuž pomalu táhne na třicítku, sice není jednadvacetiletý talent, jako byl před lety Čech, ale na českou legendu moderních fotbalových dějin udělal dojem.„Přichází prakticky ve stejné pozici jako tehdy já, tedy konkurent k brankářům, kteří už v klubu působí. Věřím, že se k nám podle toho jakým stylem hrajeme, skvěle hodí. Uvidíme, jak se všichni gólmani o své pozice poperou.“

Když ne konexe, podle čeho tedy našel Čech nového muže s rukavicemi? Rozhodující byly Mendyho atributy. „Hráče si vytipováváme podle toho, jak si myslíme, jestli se hodí do našeho týmu a jak moc prospěšní budou. Takhle probíhá hledání všech hráčů, které se poté snažíme dostat. Edouard byl jeden z těch, na které jsme ukázali podle jeho kvalit a co jsme chtěli, aby v sobě měl, když přijde,“ popisuje Čech důvod příchodu poslední posily Chelsea.

Nebýt nespokojenosti s dosavadní jedničkou Kepou, Mendy by se nejspíš na Stamford Bridge vůbec neobjevil. Jenže nejdražší brankář světa se trápí. Výraznou chybovost z minulé sezony si nejspíš přenesl i do té současné. „Klub si vybral Kepu podle nějakých měřítek. I proto se v Chelsea objevil. Začátek měl dobrý, ale v loňské sezoně se trápil. Ani moc štěstí neměl. Stále se přes tu situaci ještě nedostal. Jak jsme viděli, nevyvaroval se chyby i v zápase s Liverpoolem,“ připomněl Čech velký kiks v rozehrávce, po kterém „reds“ o víkendu skórovali.

Co je tedy špatně? Roli hraje vícero faktorů. „Jedno je, když se člověku nedaří krátkodobě, stane se. A jde jen o to, abyste pokračoval dál v práci a věřil, že se to otočí. Někdy je to i trochu otázka štěstí. Myslím si, že za určité konstelace podmínek jsou situace, ve kterých se člověk ocitne a není pro to úplně přesné vysvětlení,“ snaží se najít rekordman v počtu vychytaných nul pochopení.