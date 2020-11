Tottenham porazil City a je v čele Premier League, vyhrála i Chelsea

Ademola Lookman dloubák doprostřed do brány nezvládl • Reuters

Harry Kane se raduje z gólu do sítě West Bromu • ČTK/AP

Brankář Liverpoolu Alisson se raduje poté, co Kevin De Bruyne neproměnil penaltu • Reuters

Zklamaný Kevin De Bruyne poté, co neproměnil proti Liverpoolu penaltu • Reuters

Fotbalisté Tottenhamu se dostali do čela anglické ligy poté, co ve šlágru 9. kola porazili doma Manchester City 2:0. Na druhé místo se o skóre před Leicester posunula Chelsea, která zvítězila na hřišti Newcastlu 2:0. Šanci na posun do nejlepší trojky měla Aston Villa, která ale doma prohrála s Brightonem 1:2.