Král do Anglie? Spartak zdvojnásobil cenu. Agent: Jsme s kluby v kontaktu

Alex Král by se mohl stěhovat do Premier League • Reuters

Vzhůru do Anglie… Zažijí Ostrovy opět český boom? Matěje Vydru, Tomáše Součka a Vladimíra Coufala by v Premier League mohl brzy posílit i Alex Král. O záložníka ruského Spartaku Moskva se zajímá hned několik anglických celků. „Není to novinka. S některými jsme opravdu v kontaktu,“ sdělil iSport.cz Králův agent Karol Kisel.

Netají se, že je to jeho velký sen. Jednou si zahrát slavnou Premier League. Ostatně i kvůli tomu se Alex Král před rokem vydal ze Slavie do Ruska, aby měl paradoxně z Východu větší šanci dostat se na Západ.

„Kdyby přišla nabídka, rozhodně bych o tom přemýšlel. Je to největší liga na světě. Každý by si přál jednou tam hrát. Vidím to na příkladu Tomáše Součka ve West Hamu, jehož znám ze Slavie a reprezentace. Vše si vydřel a fandil jsem mu, aby uspěl a udělal si jméno. Neměl to jednoduché. Stejně jako já přiletěl, absolvoval pár tréninků a hned hrál. Navíc v mužstvu, kterému se úplně nedařilo,“ prohlásil před pár měsíci Král pro magazín Sport Góóól.

A příležitost zahrát si nejslavnější soutěž na světě zřejmě dostane i on. V Rusku patří mezi nejzajímavější hráče na svém postu. V aktuální sezoně si připsal dvě asistence, pyšní se nadprůměrnou přesností přihrávek a ve 14 dosavadních ligových zápasech nechyběl v sestavě Spartaku ani jednou.

Britský deník Daily Mirror informoval o tom, že přední angličtí skauti kudrnatého středopolaře bedlivě sledují. Zájem z Ostrovů přiznal i hráčův manažer Karol Kisel. „Alexe sledují kluby z Premier League dlouhodobě, takže to pro nás není novinka. S některými kluby jsme v kontaktu, ale v této fázi sezony je předčasné mluvit o konkrétních nabídkách,“ uvedl pro iSport.cz.

Nicméně v lednu už do Moskvy skutečně může konkrétní apel přijít. Důvod je jednoduchý – v létě po EURO, které Češi absolvují právě na Ostrovech, se Králova hodnota může opět zdvojnásobit. Už nyní podle Mirroru stojí reprezentační záložník balík. „Král by údajně vyšel na 30 milionů liber (cca 885 milionů korun).“

Právě velké finanční požadavky výběr týmů podstatně zužují. Už dříve měly Králův vývoj monitorovat Everton a Newcastle. Na přímá jednání však nikdy nedošlo. Vyloučit nelze ani West Ham, kde od léta působí další Kiselův hráč Vladimír Coufal. Spekuluje se o možném odchodu opory záložní řady Declana Rice. Král by navíc mohl navázat na spolupráci s Tomášem Součkem ze Slavie a reprezentace.

O tom, že by jeho cena mohla raketově vzrůst, svědčí i dosud zaplacené přestupové částky. Z Teplic do Slavie se Král vracel za 18 milionů korun. Z kádru „sešívaných“ pak odcházel do Spartaku za 12 milionů eur (cca 310 milionů korun).