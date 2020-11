Souček, pravá ruka kapitána. Trenér kouká vzhůru, jen škoda šancí

Na první pohled povinné tři body z hřiště posledního Sheffieldu. Jenže Blades umí i ze dna tabulky pořádně říznout a kladiváři za sebou mají těžkou šichtu. Pod tříbodovým gólem je podepsaný i Vladimír Coufal. Český bek vystihl domácí nákop a do pootevřené obrany rozjel akci, ze které Sebastien Haller rozhodl.

„Cítil jsem u něj změnu. Od útočníků čekáte góly, hlavně ty důležité, a Sebastien si teď začal věřit, asi mu pomohlo, že byl s reprezentací Pobřeží slonoviny,“ chválil trenér David Moyes. „Říkal jsem hráčům, že musí být hodně opatrní. Je škoda, že jsme spálili dvě tři velké šance, ale klíčové jsou tři body.“

Neproměňováním šancí narážel i na výrazné české momenty v prvním poločase. Coufal i Tomáš Souček byli ve skvělých pozicích, jenže Coufal jen vyprášil Ramsdaleovi rukavice a Souček se v krkolomné pozici nesrovnalo k přesnému zakončení.

Oba si ale svou práci odvedli. Podle serveru WhoScored dokonce patřil Souček k nejlepším na hřišti s velmi dobrou známkou 7,35. Lepší byli jen střelec Haller, gólman Fabianski a kapitán Declan Rice.

„Declan odvádí skvělou práci. Má vůdčí schopnosti, bere na sebe tolik zodpovědnosti, navíc v jeho věku. Učil se od Harryho Kanea a Marka Nobleho, bude z něj skvělý kapitán. Jen mám obavu, když na tak mladého hráče spoléháme tak moc. Ale musím říct, že i Tomáš Souček byl výborný, odvedl po Declanově boku perfektní práci,“ prohlásil Moyes. Přes hostující zálohu se hledala cesta velmi těžko, Sheffield sice měl šance, ty největší ale po nákopech za obranu.

Díky vítězství se West Ham posunul do horní poloviny tabulky. Už to je slibný vstup do sezony, byť soupeři jsou za ním těsném odstupu a často mají odehráno míň zápasů. Na sestupové pozice ale „Hammers“ mají čím dál bezpečnější odstup, přitom v poslední sezoně čekali na jistotu záchrany do posledních kol.

„Už nikdy nechci hrát o sestup, to je jisté,“ usmál se trenér Moyes. „Mezi hráči je hodně vidět víra, že se zlepšujeme. Dáváme dost gólů a v Sheffieldu jsme ukázali naši další silnou stránku. Nechci fanouškům slibovat, že zůstaneme v TOP 8, ale chci dokázat víc, než se od nás čekalo.“

Další krok mohou Hammers udělat už za týden. V případě vítězství nad Aston Villou se mohou posunout klidně i na hranu elitní šestky. O týden později pak hostí Manchester United, který zatím není v ideální formě.