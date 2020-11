Liverpool přišel o výhru v nastavení, City deklasovalo Burnley 5:0

Riyad Mahrez skóroval do sítě Burnley hned třikrát • Reuters

Benjamin Mendy střílí gól do sítě Burnley • ČTK / AP / Laurence Griffiths

Fotbalisté Liverpoolu remizovali v 10. kole anglické ligy v Brightonu 1:1. Obhájce titulu přišel o vítězství ve třetí minutě nastavení, kdy Pascal Gross proměnil penaltu. I tak se „Reds" posunuli do čela neúplné tabulky o bod před Tottenham. "Spurs" mají k dobru nedělní duel na hřišti třetí Chelsea. Manchester City i díky hattricku Rijáda Mahrize rozstřílel Burnley 5:0.

Brighton mohl otevřít skóre po 20 minutách, jenže Neal Maupay pokutový kop zahodil a vzápětí musel kvůli zranění vystřídat. Na opačné straně gól Muhammada Salaha neplatil kvůli ofsajdu.

Hosty dostal po hodině hry do vedení Diogo Jota. Třiadvacetiletý Portugalec v posledních osmi soutěžních duelech za Liverpool zaznamenal stejný počet branek. Další trefa hostů v podání Sadia Maného neplatila znovu kvůli ofsajdu. V závěru fauloval ve vápně liverpoolský bek Andy Robertson a Gross z nařízené penalty rozhodl o dělbě bodů.

„Nechci mluvit za ostatní, ale za sebe musím říct, že bych videorozhodčího zrušil. Chci hrát fotbal normálně jako kdysi,“ řekl v rozhovoru pro BBC kapitán Liverpoolu Jordan Henderson.

„Na konci to penalta nebyla. Můžete namítnout, že nejsem objektivní, ale kdybyste se zeptali čtyř nebo pěti hráčů Brightonu, řekli by vám to samé. Míváte pocit, že hodně rozhodnutí jde proti vám, ale tohle konkrétní rozhodnutí je pro mě nepochopitelné,“ uvedl třicetiletý anglický reprezentant.

Svěřenci trenéra Jürgena Kloppa, kteří ve středu podlehli na Anfieldu v Lize mistrů Bergamu 0:2, neprohráli v Premier League pošesté za sebou. V ligové sezoně ale venku nevyhráli čtvrtý z pěti zápasů. Zraněními zdecimovaný tým navíc přišel kvůli svalovým problémům o univerzála Jamese Milnera.

Mahriz se prosadil dvakrát v rozmezí šesté až 22. minuty a hattrickem v 69. minutě stanovil konečné skóre. Před ním se z gólu radovali i Benjamin Mendy a Ferran Torres. Manchester City se posunul na osmé místo. Za Burnley nastoupil v závěrečné desetiminutovce český reprezentant Matěj Vydra.

Anglická fotbalová liga - 10. kolo:

Brighton - Liverpool 1:1

Branky: 90.+3 Gross z pen. - 60. Jota

Manchester City - Burnley 5:0

Branky: 6., 22. a 69. Mahriz, 41. Mendy, 69. Torres

18:30 Everton - Leeds,

21:00 West Bromwich - Sheffield United.