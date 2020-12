Čech o návratu mezi tyče: Nervozita i radost. Co start v Premier League?

Měl být jakýmsi vzduchovým polštářem. Pojistkou pro případ největší nouze. Brankář Petr Čech byl zapsán na soupisku Chelsea pro Premier League, aby v případě, že její gólmany značně postihne nákaza koronavirem, mohl zaskočit.

Ukázalo se, jak prozíravý tah – udržovat Čecha v tréninkovém procesu – to byl. V pondělí totiž naskočil v Premier League 2 za výběr do 23 let proti Tottenhamu. A byl u výhry 3:2.

Ta se ale nerodila vůbec snadno. Blues museli otáčet poté, co Čech inkasoval z prvních dvou střel. „Začátek jsme nechytili a brzy jsme prohrávali 0:2. Nedařila se nám hra, respektive to, co jsme si řekli, že bychom chtěli na hřišti praktikovat, abychom soupeře dostávali pod tlak a vytvářeli si šance. Museli jsme změnit rozestavení. V druhém poločase už se nám podařilo aplikovat herní plán a dokázali jsme zápas zaslouženě otočit,“ těšilo Čecha.

Bývalý český reprezentant přiznal, že v úvodu nebyl v optimální pohodě: „Prvních dvacet minut tam nebyly automatismy, na které jsem byl zvyklý. Přeci jen osmnáct měsíců bez zápasu je dlouhá doba. Pak jsem se ale přizpůsobil tempu hry a cítil se v pohodě. V druhém poločase už to bylo úplně v pořádku, což mi udělalo radost.“

Startu za juniorku přikládá Čech velkou důležitost. „Přesně toto jsem potřeboval, kdyby náhodou nastala nouze a musel bych nastoupit do zápasu Premier League. S tou dlouhou pauzou by to bylo složitější. Toto mě nastartovalo zpět a vrátilo mě to do zápasového zatížení a rytmu. Druhý poločas jsem si užil. I díky tomu, že jsem začal číst hru jako dříve. Cítil jsem se dobře,“ uvedl čtyřnásobný vítěz Premier League.

Souboj mužstev do 23 let mezi Chelsea a Tottenhamem měl obrovský náboj, stejně jako mívá bitva mezi těmito londýnskými rivaly v Premier League. „Bylo to derby se vším všudy. Došlo i na hromadnou šarvátku, červené karty. Bylo vidět, jak každý tým chce vyhrát. Jsme rádi, že se to povedlo nám. Posunuli jsme se do čela tabulky a pro mě je to o to příjemnější, že můj návrat do branky skončil vítězně,“ dodal Čech, který se kvůli koronavirovým bublinám a dalším pravidlům k týmu připojil až v neděli. V sobotu totiž A-mužstvo Chelsea hrálo duel na Evertonu (0:1). S juniorkou tak absolvoval pouze předzápasový trénink. „Nacvičili jsme nějaké taktické věci – postavení obrany a tak podobně.“

Vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu. Zažil velké zápasy na mistrovství světa i EURO. I s takovými zkušenostmi se ale musel popasovat s nervozitou. „Poslední měsíce jsem se sice poctivě připravoval, ale od května 2019 jsem neodchytal žádné utkání. Člověk určitým způsobem vypadne ze zápasového rytmu a po té době moc neví, co od sebe očekávat. Byť jsem věděl, že jsem připravený, tak jsem nervozitu cítil,“ přiznal.

Nyní Čecha čekají testy, aby se mohl vrátit do bubliny prvního týmu. A co jeho případný start v Premier League? „Jak jsme avizovali, když jsem začal trénovat. Bylo to, abych byl připravený, pokud to bude třeba. Nyní to bylo potřeba, takže jsem nastoupil. Ale do budoucna to jinak na plánu není.“