Nebránitelné "beranidlo" Souček. Spasil West Ham, byl i u bizarního gólu

Proti Brightonu to nebyl ze strany West Hamu nějak povedený zápas. „Kladiváři“ se ale mohou spolehnout na Tomáše Součka. Český záložník patřil na hřišti mezi nejlepší hráče a zásadním dílem přispěl k remíze 2:2. Jako obvykle kmital na velkém prostoru, plnil obranné úkoly, vyrážel vpřed a hlavně v 82. minutě vstřelil poslední branku utkání.

Už i v Premier League se pomalu stává koloritem, že Souček střílí góly po standardních situacích. Osm minut před koncem nedělní bitvy s Brightonem si naběhl na rohový kop Aarona Cresswella a zatloukl balon do sítě. Skóroval počtvrté v aktuálním ročníku anglické ligy, v jeho předchozím průběhu dal gól Fulhamu, Manchesteru United a Leedsu.

„Brilantní míč od Cresswella a Souček byl ve správný čas na správném místě,“ glosoval tuhle trefu pro BBC Don Hutchison, bývalý skotský záložník, který působil mimo jiné v Liverpoolu či právě West Hamu. „Nebránili jsme v této situaci dobře a tyhle detaily jsou na téhle úrovni trestány,“ povzdechl si trenér Brightonu Graham Potter.

West Ham v utkání dvakrát prohrával. „I proto si myslím, že je remíza zasloužená. Jsme trochu zklamaní, protože jsme chtěli vyhrát, ale když dvakrát prohráváte, musíte bod brát,“ konstatoval Souček. Spolu s ním nastoupil v základní sestavě West Hamu také Vladimír Coufal. Spolupráce českých reprezentantů mohla zafungovat v nastaveném čase, jenže Souček byl při další hlavičce v těžké pozici a nedokázal dát centru od Coufala dostatečnou razanci.

„Kladiváři“ neodehráli vůbec dobrý první poločas. „Počtvrté za sebou jsme jako první inkasovali, pak je těžké vyhrát. Možná jsme si vytvořili víc šancí a ukázali dobrého ducha. Každopádně v příštím utkání potřebujeme dát branku jako první, to je pro nás důležité,“ vzhlédl už i směrem k úterní partii na půdě Southamptonu Souček.

Český hráč s osmadvacítkou na zádech se nešťastně nachomýtl i k brance Brightonu na 1:2. Po rohovém kopu hlavičkoval míč pryč, jenže trefil Lewise Dunka, který pak pohotově uklidil míč do brány. Video pak notnou chvíli zkoumalo, jestli balon nezasáhl Dunka do loktu, případně jak moc mu ruka pomohla při dosažení branky. Sudí u videa nakonec gól posvětili. „Nebylo to úmyslné, ale těžil z toho, že ho míč trefil do ruky. Wow, branka platí. Je to bizarní pravidlo. Byla to náhoda, Dunk nemohl nic dělat, ale podle pravidel jsem očekával, že uznána nebude,“ rozebral tento okamžik Hutchison.

Expert viděl problémy „kladivářů“. „Brighton si zasloužil vytěžit ze zápasu víc, West Ham potřebuje pracovat. David Moyes zlepšil mnoho hráčů, teď musí pracovat na Hallerovi, který byl neviditelný,“ byl Hutchison rozpačitý z útočníka Moyesovy družiny. „Remíza nepomůže ani jednomu týmu,“ dodal.