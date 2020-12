West Ham oťukl přátelství Součka s Coufalem. Řešili sparťana: Chápete to?

Tomáš Souček se trefil do sítě Manchesteru United • Twitter

Tomáš Souček se raduje ze vstřelené branky do sítě Manchesteru United • Reuters

Pohoda z nich tryská všemi směry. A projevuje se to i na jejich výkonech na hřišti. Duo Tomáš Souček a Vladimír Coufal ve West Hamu válí, čímž na sebe poutá velkou pozornost. A to nejen fanoušků Hammers. Toho využil PR tým londýnského klubu, který s exslávistickými parťáky natočil video, ve kterém ověřil, jak se vzájemně znají. Nechal je dokonce mluvit česky.

Svými výkony výrazně táhnou West Ham. Tomáš Souček a Vladimír Coufal nají lví podíl na aktuálně desáté pozici. Od pohárových příček dělí Hammers před pondělním zápasem na Chelsea pouhé čtyři body. Jaký to rozdíl oproti minulé sezoně, kdy „kladiváři“ zachraňovali Premier League až v posledních kolech.

České duo si díky svým představením okamžitě získalo srdce fanoušků. A když máte v mužstvu takové oblíbence, tak proč toho nevyužít. West Ham proto vytvořil se Součkem a Coufalem video, takzvaný Friendship Test (test přátelství), kde prokazují své znalosti o tom druhém. Dokonce nechal tuzemské reprezentanty mluvit rodnou češtinou, tedy až na úvod, kdy se představili v angličtině.

A o zábavu nebyla nouze. Došlo na řeč o Slavii a s ní spojenou účast v Lize mistrů, čtvrtfinále Evropské ligy či titul. Součka například překvapilo, koho Coufal považuje na nejoblíbenějšího pravého obránce všech dob.

Duo fotbalistů West Hamu se nejvíce nasmálo ve chvíli, kdy došlo na otázku, zda Souček ví, kolik gólů vstřelil Coufal za národní tým. „To přesně vím, jen nevím, jestli to spočítám,“ smál se Souček s roztaženými deseti prsty. „Je to jeden, bylo to na minulém srazu proti Slovensku,“ odpověděl správně havlíčkobrodský rodák.

Coufal měl následně říct, jaké povolání by jeho parťák vykonával, pokud by nebyl fotbalista. „Byl bys maratonec, nebo vyučoval angličtinu,“ smál se a dodal ještě jednu možnost: „Nebo hasič.“ Sám Souček přiznal, že by mu nevadilo pracovat nějak manuálně.

No pak to přišlo. Kdo že je nejoblíbenějším hráčem Tomáše Součka? „Tomáš Rosický,“ trefil se přesně Coufal a okamžitě svého kolegu popíchl: „Sparťan, chápete to?“ Souček ale bleskově reagoval tím, že za jeho mládí už působil současný sportovní ředitel Sparty v Arsenalu. „Já vím,“ uznal Coufal.

Svou dobrou náladu budou moci Češi z West Hamu přenést na hřiště znovu v pondělí večer, kdy je čeká náročný duel na Stamford Bridge s Chelsea, který startuje ve 21 hodin.