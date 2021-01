Tuchel: Hádky s šéfy? Už nesmím být tvrdohlavý. Měl pohovor i s Čechem

Mentalita na Stamford Bridge je nastavená jasně, klub musí vyhrávat hned. To si Tuchel jednoznačně uvědomuje. „Jakožto trenér nemůžu ztrácet čas. Musíme hrát dobře v FA Cupu, připravit se na nejvyšší úroveň v Lize mistrů a vytvořit tu tým, proti kterému není legrace hrát. Takový, který může porazit kohokoli a přiblížit se Liverpoolu a Mancheseteru City,“ vyhlásil jasně na tiskové konferenci před víkendovým střetem s Burnley (neděle 13:00).

Taktika by neměla být problém, Tuchel je inteligentní trenér, co umí fotbal rozebrat do pošledního šroubku. Ale taky je náročný, náladový, a když si s někým nesedne, mívá krátkou rozbušku. Bývalí svěřenci z Mohuče jej označili za diktátora, šéf Dortmundu Hans-Joachim Watzke ho okomentoval slovy: „Je to skvělý kouč, ale složitý člověk.“ V posledních dvou štacích se Tuchel rozhádal se sportovními řediteli - v Dortmundu s Michaelem Zorcem, v PSG s Leonardem. I kvůli tomu dostal padáka na Vánoce poté, co vyhrál ligu a dovedl tým do finále Ligy mistrů.

Ale zdá se, že si svou horkou hlavu plně vědomuje. „Jsem vášnivý a zásadový. Stojím si za tím, že slovu chlapa by se mělo věřit,“ sdělil na tiskové konferenci. „Ale uvědomuji si, že bych se v tom měl zlepšit. Být víc uvolněný, ne tak tvrdohlavý. Plně rozumím struktuře, která je tu nastavená, a tomu, že tu není mnoho lidí, kteří dělají velká rozhodnutí,“ předeslal, že hádky s vedením by tentokrát neměly být na pořadu dne.

„Zmínili jste, že jsem měl nějaké problémy s určitými lidmi z představenstvech svých bývalých klubů. Došlo na to, uznávám, v přestupových obdobích se představy a nápady trenérů a ředitelů občas liší. To se stává,“ ohlédl se ještě za spory v předchozích štacích.

Upřímný pohovor s šéfkou a Čechem

Když už jsme u vedení - nejmocnějším člověkem v klubu po majiteli Romanu Abramovičovi je ředitelka Marina Granovská. Té je k ruce cenný rádce v podobě technického konzultanta Petra Čecha, klubové legendy, která slouží jako spojka mezi sportovním odvětvím a šéfy v kancelářích. Právě tohle trio rozhodlo o odvolání Franka Lamparda a dosazení Tuchela, s přáním, aby se neopakovaly neshody, jaké probíhaly s jiným horkokrevným trenérem - Antoniem Contem.

„S Romanem Abramovičem jsem zatím nehovořil. Ale mluvil jsem s Marinou a Petrem Čechem. Co jsme si řekli, je tajné, ale bylo to velmi jasné, upřímné a důvěryhodné. Cítím, že místní nastavení by ze mě mohlo skutečně vytáhnout to nejlepší. Neváhal jsem ani chvíli,“ prohlásil Tuchel.

Po úvodní bezbrankové remíze s Wolves, kterou vedl jen den po svém jmenování do funkce, může pokračovat v práci už v neděli. Chelsea hostí Burnley s Čechem Matějem Vydrou - tým až z patnáctého místa tabulky, ale plný houževnatých ostrovních bojovníků. Navíc s dvěma výhrami z posledních dvou kol.