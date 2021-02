West Ham vyhrává jak kapela. Koláž baví svět, Souček znovu sešívaný

Jsou v parádní formě. Fotbalisté West Hamu v Premier League válí. Po nedělním vítězství nad Tottenhamem 2:1, u kterého byl jak Tomáš Souček, tak Vladimír Coufal, se dostali na čtvrté místo. Pokud bychom ale vzali v potaz jen posledních deset kol, patřil by „kladivářům“ v nejvyšší anglické soutěži dokonce druhý flek, za suverénním Manchesterem City, který vyhrál napříč soutěžemi všechny své zápasy od 19. prosince, bylo jich 18.

Rozhodující gól souboje se Spurs vstřelila posila z Manchesteru United Jesse Lingard, který naskočil dosud do čtyř zápasů za „Hammers“, přičemž si připsal už třetí gól. Mimochodem v minulé sezoně za United vstřelil pouze jeden.

Právě jeho gólová oslava se spoluhráči ve stylu hudební kapely nyní baví sociální sítě. Záložník Declan Rice, jeden z přímých aktérů radosti, totiž zveřejnil snímek doplněný o nástroje. On sám klečí u bubínku, autor branky Lingard hraje na klarinet, Pablo Fornals má v rukou elektrickou kytaru a společně doprovázejí zpěváka Jarroda Bowena. Jen na Součka, který je rovněž na snímku, nic nezbylo.

„The Band Has Arrived (Dorazila kapela),“ napsal k fotografii na svém Twitteru Rice. To útočník Michail Antonio seskupení dokonce pojmenoval: „Backstreet Moyes,“ použil příjmení trenéra Davida Moyese a část názvu americké skupiny Backstreet Boys.

VIDEO| Oslava hráčů West Hamu v čase 1:05

Jesse Lingard scored AGAIN for West Ham against Tottenham ⬇️



Will he keep up his scintillating form?pic.twitter.com/Hdzxzc0rt8