Guardiola o jubilejní výhře: Možná náš největší úspěch. Chválil West Ham

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola označil rekordní sérii 20 soutěžních výher za možná největší úspěch, jakého s týmem dosáhl. „Citizens“ završili druhou desítku vítězství sobotním triumfem 2:1 nad West Hamem v 26. kole anglické ligy. V současné situaci, zkomplikované pandemií koronaviru, to podle Guardioly ukazuje velkou mentální sílu mužstva.

Před City se z anglických celků podařila nejdelší vítězná šňůra Prestonu North End (1891/92) a Arsenalu (1987), kteří shodně ovládli 14 soutěžních zápasů v řadě. Manchester nenašel přemožitele už 27 zápasů, přičemž 24 z nich vyhrál. Pokud v úterý nepodlehne v ligovém duelu Wolverhamptonu, vyrovná vlastní rekord neporazitelnosti z roku 2017.

„Je to velmi náročné. Vyhrát 20 zápasů po sobě v této době by mohl být ten největší úspěch, jakého jsme dosáhli,“ citoval klubový web Guardiolu, který s týmem vybojoval dva tituly, v sezoně 2018/19 navíc se ziskem rekordních 100 bodů.

„Samozřejmě to neznamená, že jsme vyhráli titul, ale v zimním období v Anglii hrajete každé tři dny, do toho koronavirová situace, zranění. Neustálá vítězství ukazují mentální sílu,“ uvedl padesátiletý Španěl.

V sobotním duelu s „Kladiváři“ si vylepšil i vlastní statistiky. Na lavičce Manchesteru oslavil v 273. zápase jubilejní 200. výhru. Žádný jiný kouč to s mužstvem z nejvyšší anglické soutěže nedokázal rychleji. V součtu s působením v Barceloně (179) a Bayernu Mnichov (121) navíc Guardiola zažil 500. vítězství v trenérské kariéře.

Plný bodový zisk proti West Hamu, za nějž odehráli celé utkání Vladimír Coufal a Tomáš Souček, se nezrodil lehce. Stav 1:1 zlomil v 68. minutě obránce John Stones.

„Když se vám podaří taková série výher, zažijete podobné zápasy. Vzpomínám si, že s Brightonem jsme 20 minut hodně trpěli, to samé s Fulhamem,“ prohlásil Guardiola.

„Každý, kdo viděl utkání s West Hamem, ví, že to bylo skutečně obtížné. West Ham je neuvěřitelně silný. Patří mu velké uznání. Po 26 zápasech je na čtvrtém místě zaručujícím účast v Lize mistrů, a to díky spoustě práce,“ konstatoval někdejší defenzivní záložník Barcelony či španělské reprezentace.

Očekává, že v následujících týdnech jeho tým čekají náročné zápasy. „Soupeři nám způsobují problémy. Psychicky je to náročné, protože hrajeme každé tři dny. Hráči začínají být unavení. Hrajeme zase v úterý a pak si dva dny odpočineme, než se v neděli utkáme s Manchesterem United,“ řekl Guardiola.

Jeho tým vede neúplnou tabulku Premier League o 13 bodů. Navíc má i nakročeno k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. V prvním osmifinálovém duelu na neutrálním hřišti v Budapešti porazil „domácí“ Mönchengladbach 2:0.

„Musíme si odpočinout psychicky i fyzicky. Pokud ne, nepůjde to udržet, ale velké týmy to musí dokázat. Zaměříme se teď pouze na Wolves. V minulých letech jsme s nimi trpěli (tři porážky z posledních čtyř vzájemných zápasů). Nesmíme se vzdát a musíme být mentálně připraveni, to nám pomůže k výhře. V opačném případě remizujeme, nebo prohrajeme,“ uvedl Guardiola.