Liverpool v krizi, v lize kupí prohry. Šok, hráči se litují, říká expert

Kdybyste fanouškům Liverpoolu po loňském tažení za titulem řekli, že je čeká taková mizérie, těžko by vám věřili. Ale realita je k „reds“ skutečně krutá - jsou až sedmí, od února sbírají skoro samé porážky. Padli s Brightonem, Manchesterem City, Leicesterem, v derby s Evertonem a ve čtvrtek s Chelsea. Náladu si spravili jedinou ligovou výhrou proti jasně poslednímu Sheffieldu, a triumfem v první části dvojzápasu osmifinále Ligy mistrů s Lipskem.

Hubená prohra 0:1 s Chelsea byla poslední kapkou. Úřadující šampion, ještě loni ofenzivní mašina, se zmohl na jedinou střelu na branku. Když Jürgen Klopp chtěl zamíchat sestavou, jako prvního v 62. minutě sundal Mohameda Salaha, se 17 góly nejlepšího ligového střelce. Egyptský útočník cestou ze hřiště jen zakroutil hlavou. Zkrátka do pohody daleko...

„Vůbec nevypadají, že by měli dávat nějaké góly. Ani dvacet minut před koncem zápasu necítíte, že by Liverpool měl ještě skórovat,“ posteskl se ve studiu Sky Sports bývalý zadák Jamie Carragher. „Nevěřil jsem svým očím, když šel dolů Salah. I když Klopp se ho nikdy nebál sundat, a dnes mu to určitě tolik nešlo. Není tak dobrý s míčem, ale spíš při nábězích bez něj, a dává góly... Nevím, jestli ho Klopp šetří na neděli, nebo jde o to, kolik odehrál zápasů, ale je to divné,“ řekl a dodal, že Liverpool musí „na přestupovém trhu udělat něco velkého“, aby začal zase dávat góly.

Problém Liverpoolu ale není jen v útoku. „Obrana je úplně rozházená,“ řekl Carragher. „Musí se přes tohle složité období dostat. Je to úplně nová situace, mají spoustu zraněných, žádné fanoušky na stadionu... ale prostě musí makat, jak jen budou moct.“ Úřadujícím šampionům vinou zranění chybí Virgil van Dijk, Joe Gomez či Joel Matip, stoperskou dvojici proti Chelsea tvořil host ze Schalke Ozan Kabak a záložník Fabinho.

Carragher tuší, že v sezoně zkomplikované širokou marodkou přišli hráči Liverpoolu o sebevědomí. Jeho kolega Jamie Redknapp, který v záložní řadě "reds" kopal jedenáct let, s ním souhlasí.

„Je to pro mě šok vzhledem k tomu, v jaké formě ještě nedávno byli. Loňský Liverpool byla presující mašina, makali víc, než jakýkoli jiný tým. A teď to samé ostatní kluby používají proti nim,“ podivoval se Redknapp. „Měli jedinou střelu na bránu a hodně hráčů vypadá, že litují sami sebe,“ dodal.

Na titul už to kvůli 22 bodové propasti za Manchesterem CIty nevypadá, Liverpool ale ještě může sezonu spasit. V Lize mistrů to má po výhře 2:0 nad Lipskem dobře rozjeté, příští středu musí zvládnout odvetu. I ze sedmého místa má ještě na dostřel alespoň TOP 4 a tedy kvalifikaci do příštího ročníku Ligy mistrů - na čtvrtou Chelsea ztrácí čtyři body, na druhý Manchester United osm. Stále má před sebou ale dost těžkých zápasů, na které musí připravit nejenom dobrou formu, ale zřejmě i správné nastavení hlavy.