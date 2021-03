Ödegaard zvedl Arsenal. Arteta chválil: Když se všichni klepali, zklidnil nás

Jesse Lingard se raduje ze svého gólu do sítě Arsenalu • Reuters

Jesse Lingard se raduje ze svého gólu do sítě Arsenalu • Reuters

Tomáš Souček s Michailem Antoniem, jehož hlavičku tečoval do sítě Arsenalu • Reuters

Tomáš Souček s Jessem Lingardem slaví třetí gól West Hamu do sítě Arsenalu • Reuters

Tohle hostování se povedlo. Martin Ödegaard dostává v Arsenalu čím dál větší prostor – a důvěru splácí perfektně odvedenou prací. V neděli byl dvaadvacetiletý Nor hlavním strůjcem téměř dokonalého obratu v derby na hřišti West Hamu United. „Podal neuvěřitelný výkon,“ pochválil kmenového hráče Realu Madrid kouč Mikel Arteta po divoké remíze 3:3. Slavia se ve čtvrtfinále Evropské ligy bude muset mít před rodákem z Drammenu na pozoru.

Norský fotbal není jen Erling Haaland. Ještě před ním získal nálepku zázračného dítěte Martin Ödegaard, kterého coby teenagera vykoupil ze Stromsgodsetu slovutný Real Madrid. Ödegaard se sice ve věku šestnáct let a šest měsíců stal historicky nejmladším hráčem, který za Real v lize kdy nastoupil, ale do nabitého kádru áčka se za šest let dosud natrvalo neprosadil.

Proto chodí po hostováních, v Nizozemsku hájil barvy Heerenveenu a Vitesse Arnhem, ve Španělsku Realu Sociedad. A od ledna byl zapůjčen do Arsenalu, který se ve čtvrtfinále Evropské ligy střetne se Slavií Praha.

Pro českého mistra bylo nedělní derby na West Hamu mimořádně zajímavý studijní materiál, který si trenér Jindřich Trpišovský ani jeho analytici určitě nenechají ujít. A kromě Alexandra Lacazetta či Caluma Chamberse jejich pozornost zaručeně upoutá právě Ödegaard, který na pozici desítky hru Arsenalu po šíleném úvodu rozhýbal natolik, že hosté málem zvrátili třígólový deficit.

„Když se víceméně všichni klepali, zůstal klidný na míči a vytvářel jednu šanci za druhou. Podal neuvěřitelný výkon, byl velmi inteligentní při čtení hry a znovu ukázal, jak moc chce vyhrávat,“ chválil subtilního blonďáka kouč Mikel Arteta po plichtě 3:3 na stránce arsenal.com.

„Miluju nadané a kreativní hráče, kteří chtějí neustále balon, jsou neustále v pohybu a tvrdě pracují. Martin je jeden z nich,“ dodal španělský trenér.

Zatímco před týdnem Arsenal v nejprestižnějším londýnském derby skolil Tottenham 2:1, proti dalšímu městskému rivalovi působil, jako by se ho zápas ani netýkal. West Ham dominoval a už ve 32. minutě vedl 3:0. Jenže Gunners ještě do přestávky snížili a ve druhé půli už byli jednoznačně lepší. Tomáše Součka a spol. přimáčkli do jejich pokutového území a rychlými kombinacemi či driblinkem drželi obranu soupeře neustále v pohotovosti.

A Ödegaard na tom měl zásadní podíl.

„Máme hráče s různými kvalitami, ale Martin nám nyní dává vyšší level ve věcech, které jsme postrádali. Řídí náš presink, má v tomto směru velký vliv. Jsme příjemně překvapeni, protože je to plachý a skromný kluk, ale jakmile vstoupí na hřiště, projevuje se jako lídr,“ dodal Arteta.