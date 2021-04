Guardiola: Náhrada za Agüera? Nikdo! Nemůžeme si útočníka dovolit

Dvaatřicetiletému Agüerovi po sezoně skončí smlouva a nebude obnovena. Argentinský reprezentant opustí tým City po deseti letech, během nichž s ním získal čtyři tituly a k dalšímu má s klubem nakročeno.

V Anglii se okamžitě začalo spekulovat o jeho možných nástupcích, ale podle Guardioly si City nikoho z nich nemůže dovolit. Kapitán anglické reprezentace Harry Kane má v Tottenhamu smlouvu do roku 2024, stejně jako Erling Haaland v Dortmundu.

Borussia navíc za norského kanonýra údajně požaduje 150 milionů eur, levnější by Haaland mohl být za rok, kdy se mu ve smlouvě aktivuje výstupní klauzule ve výši 75 milionů. „Těžko říct, co se teď bude dít, ale za tyhle ceny nikoho pro další sezonu nejspíš kupovat nebudeme,“ citoval Guardiolu server BBC.

„Je to prostě nemožné. Nemůžeme si to dovolit, protože stejně jako ostatní kluby i my máme finanční problémy,“ uvedl španělský kouč, který je navíc přesvědčený, že Agüera není možné zcela nahradit. „Možná z pohledu statistik. Ale z pohledu, co pro klub znamená, je to nemožné,“ dodal.