Arsenal před Slavií pod palbou! „Nový Özil“ Aubameyang, kdo na klub nemá?

Dvanáct výher, šest remíz a dvanáct porážek. Arsenal má v anglické lize po třiceti kolech vzácně vyrovnanou bilanci, která ovšem stačí jen na místo uprostřed tabulky. Sobotní duel s Liverpoolem odhalil, že ostrovní elita aktuálně patrně je o level výš.

„Jsem v šoku. Byl to jeden z nejhorších zápasů od mého příchodu. Co jsme předvedli, je nepřijatelné,“ hodnotil porážku zklamaný trenér Mikel Arteta. Jeho tým se teď musí o to víc zaměřit na Evropskou ligu, protože z desáté příčky v domácí soutěži je do pohárů hodně daleko.

Mizerný výkon Arsenalu zaskočil ve studiu televize Sky Sport i Garyho Nevilla s Jamiem Carragherem, bývalé výborné obránce.

„Z jejich hry mi opravdu nebylo dobře. Většinou po utkání prostě vstanu a odejdu, ale teď jsem ještě několik minut seděl na místě a říkal si, co to bylo,“ prohlásil Neville. „Přišlo mi, že část hráčů nebyla připravená, jako by se rozpadlo spojení mezi nimi a trenérem. A Arteta vypadal, že už jich má dost,“ doplnil.

Zklamal ho hlavně výkon ofenzivního tria Aubameyang, Lacazette, Pepe i záložníků Parteyho a Ceballose. Přísnější měřítko prý z šestice výše postavených hráčů snesl jen Martin Ödegaard, host z Realu Madrid.

„Před zápasem jsem myslel, že Kabak a Phillips (stopeři Liverpoolu) budou mít s touto sestavou problémy. Ale ve druhé půli jsem si pak říkal, že bych ve středu jejich obrany mohl hrát já s Martinem Tylerem (televizní komentátor), vždyť oni vůbec nebyli pod tlakem. Opravdu mizerný den Arsenalu,“ kritizoval Neville.

Zbavte se Pepeho

I Jamie Carragher přišel s konkrétní kritikou, byť jemu vzhledem k liverpoolské minulosti pochopitelně udělal sobotní výsledek radost. Někteří hráči prý ale na úroveň „Gunners“ vůbec nemají a klub musí nedočkavě vyhlížet návrat zraněných mladíků Bukaya Saky a Emila Smith-Rowa.

„Když se podíváte na ofenzivní hráče, dobrý je Ödegaard, toho by se měli snažit získat natrvalo. Ale dál? Lacazette není řešení. Podpis Williana byl katastrofa. A Pepeho by se měli zbavit, ten na Arsenal není dost dobrý a nikdy nebude,“ hodnotil ostře Carragher.

Ideálně podle něj v poslední době nehraje ani Pierre-Emerick Aubameyang, gabonský útočník, který na podzim podepsal novou lukrativní smlouvu.

„On je superstar, ale některé jeho výkony v této sezoně byly trochu líné. Je mi jedno, že v minulosti byl nejlepší střelec ligy. Teď je to tak, že když neskóruje, nepřinese týmu vůbec nic. Už čtyřikrát nebo pětkrát jsem si během ročníku říkal, že od něj mužstvo potřebuje víc,“ řekl Carragher.

„Proti West Hamu byl vystřídaný, podal jeden z nejhorších výkonů sezony. Když pak na lavičce slavil vyrovnávací gól, bylo to to nejenergičtější, co jsem od něj za dlouhou dobu viděl. Myslím, že Arsenal se musí bát, aby se nedostal do další situace á la Mesut Özil. Hráč s vysokou smlouvou teď zkrátka nehraje dost dobře,“ uzavřel bývalý stoper Liverpoolu.

Předvedou „Gunners“ ve čtvrtek proti Slavii lepší výkon?