Nový nepřítel č. 1 pro Mourinha? Solskjaer to způsobil slovy o Sonovi

Dvě trenérské hvězdy se pustily do sebe. Začalo to výrokem Oleho Gunnara Solskjaera, tkerého na hřišti Tottenhamu naštvala situace z 33. minuty. Jeho Manchester United vstřelii úvodní gól, který ale rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběrů neuznal, jelikož Scott McTominay předtím udeřil do obličeje Son Hung-mina a domácí útočník se poté na zemi teatrálně svíjel bolestí. Solskjaer prohlásil, že pokud by to byl jeho syn, nedal by mu najíst. To nenechal bez povšimnutí kouč „Kohoutů“ José Mourinho. Podle něj má korejský reprezentant štěstí, že jeho otec je lepší člověk než Solskjaer.