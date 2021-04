Přestřelka Mourinho vs. Solskjaer. Syn kouče United vtipně řekl, co si myslí

Do sporu mezi Mourinhem a Solskjaerem se vložil syn trenéra Manchesteru United • Koláž iSport.cz

Solskjaera naštvala situace z 33. minuty. United vstřelili úvodní gól, který ale rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběrů neuznal, protože Scott McTominay předtím udeřil do obličeje Son Hung-mina a domácí útočník se na zemi teatrálně svíjel bolestí. Trenér „Rudých ďáblů“, kteří v Londýně zvítězili 3:1, v televizním rozhovoru řekl, že pokud by jeho syn zůstal na zemi tři minuty a potřeboval pomoc od deseti spoluhráčů, nedal by mu najíst.

Tohoto výroku se chytil Mourinho a prohlásil, že korejský reprezentant má velké štěstí, že jeho táta je lepším člověkem než Solskjaer. Podle portugalského kouče jako otec musíte své děti pokaždé nakrmit bez ohledu na to, co udělají. I kdybyste kvůli tomu musel krást.

S obhajobou Solskjaera přišel jeho syn Noah, který hraje za norský Kristiansund. „Hodně jsem se v neděli nasmál. Vždycky dostávám najíst, o tom mohu všechny ubezpečit,“ uvedl Solskjaer pro místní list Tidens Krav.

Přiznal, že se stal terčem mnoha vtípků a spoluhráči se ho na pondělním tréninku ptali, zda měl snídani. „Nikdy jsem se neválel na hřišti tak jako Son Hung-min. Mourinho pravděpodobně chtěl jenom odvést pozornost od faktu, že prohráli,“ dodal dvacetiletý záložník.