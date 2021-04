Změny v Arsenalu? Legendy pomáhají šéfovi Spotify koupit klub

Zakladatel a majitel aplikace Spotify Daniel Ek v průběhu fanouškovských protestů proti majiteli Arsenalu nadhodil, že by klub coby dlouholetý příznivec koupil. Zdálo se to jako nadsázka. Ale kola se skutečně dala do pohybu… Švédský byznysmen už chystá oficiální nabídku, kterou předloží na stůl Stana Kroenkeho. Podle informací deníku Telegraph mu pomáhají ti nejpovolanější – Thierry Henry, Dennis Bergkamp a Patrick Vieira.

Stanovisko majitelů je jasné. „Kdy klub prodáme? Na to nechci odpovídat, protože o to vůbec nemáme zájem,“ ujišťoval Josh Kroenke, syn majoritního akcionáře Stana Kroenkeho. Tlak na americkou rodinu, pod jejímž vedením Arsenal sportovně uvadá, je ale ohromný. Zatím vyvrcholil na pátečním protestu, kde velké množství fanoušků vybaveno transparenty požadovalo změny v majitelské struktuře.

Největší pozdvižení vyvolal muž, který na demonstraci vůbec nebyl přítomen. „Fandím Arsenalu odjakživa, už když jsem byl malé dítě. Když by firma KSE chtěla klub prodat, rád bych projevil zájem,“ napsal na Twitter Daniel Ek, zakladatel a majitel Spotify, aplikace na streamování audio obsahu.

Zdá se, že nemluvil do větru. Podle dobře informovaných zdrojů anglického deníku Telegraph se spojil s trojicí legend Arsenalu. Bývalí útočníci Thierry Henry a Dennis Bergkamp a někdejší kapitán a mozek zálohy Patrick Vieira dle jejich informací spolupracují se švédským byznysmenem na oficiální nabídce, kterou by Kroenkemu měl brzy předložit. Zapojení tria z legendární party „invincibles“ (nezdolných) má na amerického miliardáře vytvořit tlak. Když to chtějí legendy klubu, bude muset Ekovu nabídku alespoň vyslechnout.

Pokud ke změně majitelské struktury skutečně dojde, zmíněné trio ikon se vrátí do klubu v zatím blíže neurčených rolích. Henry nedávno na vlastní žádost opustil pozici trenéra Montrealu Impact v zámořské MLS, Vieira v prosinci skončil na lavičce Nice. Bergkamp byl mezi lety 2011 a 2017 asistentem v Ajaxu Amsterdam, nyní ve stejné roli působí na podstatně nižší úrovni, v mládeži Almere City.

O všem nakonec samozřejmě rozhodnou peníze. Kroenkeho podíl má aktuálně hodnotu zhruba 2,2 miliardy liber (65,4 miliardy korun). Od téhle částky se bude muset zájemce odrazit, pokud chce podat seriózní nabídku na koupi Arsenalu. Ek osobně vládne jměním ve výši 3,4 miliardy liber (101 miliard korun), jeho nejcennější dítě Spotify má momentálně hodnotu téměř 52 miliard liber (přes 1,5 bilionu korun).

Stan Kroenke vlastní několik dalších sportovních (a dokonce esportových) klubů – mimo jiných Colorado Avalanche v hokejové NHL, Denver Nuggets v basketbalové NBA, nebo LA Rams z nejslavnější ligy amerického fotbalu NFL. Právě Rams spolu s Arsenalem podle blízkých zdrojů považuje za korunní klenoty portfolia KSE. I když fanoušci „gunners“ by jistě namítli, že se podle toho nechová, a například za posily rozhodně nedává tolik, kolik by mohl. Vládne sice dvakrát takovým jměním, co švédský zájemce (7,2 miliardy liber – 214 miliard korun), své investice ale musí rozmělnit do portfolia o devíti týmech. Pro Eka by Arsenal byl jedinou sportovní investicí.