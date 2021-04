Nástupce Mourinha? Tottenham chce kouče, kterého dřív lákala Sparta

Kouče Erika ten Haga by rád přivedl Tottenham • Reuters

Kouče Erika ten Haga by rád přivedl Tottenham • ČTK

Tottenham propustil slavného trenéra Josého Mourinha 19. dubna a oznámil, že do konce sezony tým povede teprve 29letý bývalý záložník Ryan Mason. Majitel Daniel Levy má ale s londýnským celkem vždy velké ambice a pro příští ročník tak na lavičku chce přivést velké jméno.

Jeho největším přáním byl Julian Nagelsmann z Lipska. 33letý trenér narozený nedaleko od Mnichova ale vyslyšel volání domova a od léta povede Bayern. Německý gigant za něj zaplatil rekordní odstupné 20 milionů eur (520 milionů korun).

Zájem byl i o Brendana Rodgerse. Ten by si ale přestupem do Tottenhamu sportovně pohoršil - „kohouti“ jsou až sedmí, Rodgersův Leicester momentálně ze třetího místa atakuje Ligu mistrů. „Tottenham je skvělý klub, jeden z největších v Británii. Ale já jsem prostě velice šťasntý tady. Mám ohromnou úctu k hráčům, vedení, se kterým úzce spolupracuji, a chci pokračovat ve své práci tady,“ řekl 48letý rodák ze Severního Irska před pátečním kláním se Southamptonem.

Spurs tak hledají dál. Podle zdrojů deníku Daily Mail mají momentálně v hledáčku Erika ten Haga. 51letý Nizozemec od roku 2017 vede nejslavnější klub své rodné země, Ajax Amsterdam, a téměř jistě s ním oslaví druhý titul. Italský novinář Fabrizio Romano, vždy dobře informovaný expert na přestupy, doplnil, že zástupci londýnského celku už si s Ten Hagem naplánovali osobní setkání. Pokud mu bude práce nabídnuta, odstupné nejspíš nebude velké. Trenérovi Ajaxu vyprší smlouva příští léto.

Pro českého fanouška není Ten Hagovo jméno neznámé. Hlavně sparťané ho před několika lety mohli poznat hodně zblízka - letenský klub o něm v roce 2015 uvažoval jako o náhradě za Vítězslava Lavičku (místo něj nakonec nastoupil Zdeněk Ščasný). Nizozemec byl koučem rezervy Bayernu Mnichov. „Musím říct, že je to jeden z trenérů, kterého sledujeme. Není k dispozici, ale pokud bychom chtěli zahraničního kouče, tento je jeden z těch, co by byli vysoko na seznamu,“ uvedl tehdy předseda představenstva letenského klubu Daniel Křetínský.

Spartě Ten Haga doporučil Jaroslav Hřebík, který se s ním setkal na stáži v Bayernu. „Byli jsme tam na týden, chtěl jsem vidět práci Pepa Guardioly. Ten Hag nás měl na starost, strávili jsme s ním čtyři dny. Poznal jsem jeho práci, viděl jsem, jak koučuje tým. Zrovna hráli s Manchesterem City,“ vzpomínal Hřebík v roce 2019 ve studiu Ligy mistrů na O2 TV Sport. „Líbila se mi jeho filozofie, způsob presinku, využívání meziprostorů i součinnost. Dohodli jsme se, že ho k nám pozveme na seminář. Byl na Strahově, měl připravenou moc pěknou praktickou ukázku. Po společné večeři jsem ho doporučil vedení Sparty.“

Podle Hřebíka měl Ten Hag zájem o přesun na Letnou, navíc mu brzy končila smlouva. Místo Prahy si ale Ten Hag i kvůli rodině vybral návrat domů. Nejprve do Utrechtu, ze kterého se přesunul do Ajaxu. Teď může mít nakročeno do slavné Premier League.