Češka z West Hamu: Proč by Souček měl odcházet? Je to tu jiný vesmír

Chytrý pohled, černobílý kožíšek a slavné fotbalové jméno. Border kolie, kterou Kateřina Svitková ve volnu venčí po rozlehlých londýnských parcích, se jmenuje Buffon. V dubnových sedmnácti stupních rozverně očichává každý kout a panička mezitím vypráví o svém fotbalovém životě s fenoménem jménem West Ham.

U kladivářů hraje teprve první sezonu, ale klub se silnou českou stopou si už stihla zamilovat. „I ženský tým má takové zázemí jako elitní chlapské kluby v Česku,“ nadšeně líčí blonďatá záložnice, jedna ze stěžejních postav ženské reprezentace. I ona s obdivem sleduje krajany z mužského týmu Tomáše Součka a Vladimíra Coufala: „Fandím jim. Když je to možné, dívám se na každý jejich zápas.“

Splní si sen a dotáhnou to do Ligy mistrů?

„Myslím, že si takovou super příležitost nenechají ujít.“

Zníte hodně přesvědčivě.

„Kluci mají skvělou partu a můžou se opřít o výbornou týmovou mentalitu. Nedávno nešťastně prohráli v Newcastlu, když stáhli dvougólové manko a pak smolně neudrželi remízu, ale i tohle patří k velkým týmům. Příště si to pohlídají a sezona pro ně dobře dopadne.“

Kateřina Svitková Věk: 25 (20. března 1996) Pozice: záložnice Výška/váha: 167 cm/59 kg Kariéra: Viktoria Plzeň (2003-13), Slavia Praha (2013-20), West Ham United (Ang., 2020-?) Reprezentace: 45 zápasů/20 gólů Úspěchy: 5x mistryně Česka (2014, 2015, 2016, 2017, 2020), nejlepší nahrávačka Ligy mistryň (2015/16), nominace na Gól sezony UEFA (2018/19), 4x česká Fotbalistka roku (2015, 2018, 2019, 2020), vítězka ankety Talent roku (2013), Osobnost české ligy (2018/19)

Nemáte strach, že na podzim v pohárech by už u toho nemusel být Tomáš Souček? Po loňském přestupu ze Slavie do týmu rychle zapadl, patří k lídrům a zajímají se o něj na prestižních adresách.

„Nikdy nevíte, jak by se mu v novém klubu dařilo. Měl by tam stejnou pozici jako ve West Hamu? Každý trenér má svoje představy a může po vás chtít něco jiného než ten předchozí. Tomáš má teď výhodu, že hraje stejně nebo hodně podobně, jak byl zvyklý ze Slavie. Dokonce má možnost se ještě víc zapojovat do útoku.“

Tohle mu náramně sedí, v této sezoně Premier League nastřílel už devět gólů.

„No právě. Myslím, že i s rodinou je tady spokojený, a nebude se mu chtít odcházet. Zvlášť, když se bude West Hamu dál dařit a postoupí do Ligy mistrů. Tak proč by Tom měl někam odcházet?“

Ani třeba do Bayernu, jak se spekulovalo už na podzim?

„Já bych určitě neodcházela.“

Jak často se potkáváte? Hádám, že kvůli koronavirovým regulím moc ne.

„Je to dané i tím, že West Ham má tři tréninková centra. Chlapi mají vlastní a my se dělíme s týmem U23, takže se vůbec nepotkáváme. Škoda.“

Takhle jste si to před rokem, když jste přestupovala ze Slavie, asi nepředstavovala, viďte?

„Když jsem sem přicházela, doufala jsem, že budu pravidelně chodit na Premier League a na stadionu budu pořád. Snažím se být s klukama v kontaktu jinak, s Tomášem si občas napíšeme.“

Pomáhal vám v začátcích?

„Napsal mi: ,Kdybys něco potřebovala, dej vědět. Jsem tu pro tebe.‘ Bylo to fajn, ale všechno jsem zvládla v pohodě sama.“

A teď jste v jednom klubu s dalšími dvěma slávisty. Náhoda, nebo hříčka osudu?

„Je to zajímavé. Krásný důkaz kvality mužského i ženského týmu Slavie: má takové hráče a hráčky, že se dokážou prosadit i v Anglii. Je to nejtěžší soutěž na světě a je příjemné, že děláme Slavii dobré jméno.“

Berete to i tak, že jste otevřeli dveře dalším hráčům a hráčkám z Česka? Fanoušci West Hamu na sociálních sítích napůl v žertu píšou o Slavii coby potenciální farmě.

„Stát se může cokoliv. Slavia se znovu ukázala v Evropské lize, přehrála Leicester a nezklamala ani proti Arsenalu. Jsou tam skvělí hráči a tady v Anglii se už ví, že Češi mají na to, aby uspěli i v takhle těžké soutěži.“

Zatímco mužský tým West Hamu hraje na špici Premier League, vy bojujete o záchranu. Čím to?

„Nevyšel nám už začátek, měly jsme hodně zraněných. I já jsem si natáhla vaz v koleni a musela jsem vynechat tři nebo čtyři zápasy. V nejhorší možnou chvíli: sžívala jsem se s novým týmem, novým prostředím a novou ligu. Když jsem se vrátila, byly jsme skoro poslední.“

A pak?

„Pak nám skončil trenér a musely jsme si zvykat na nový styl. Častokrát jsme byly lepší než soupeř, ale trápily jsme se ve vápnech. Teď už jsme se zvedly a podle mě máme na to hrát uprostřed tabulky.“

Jenže v době uzávěrky Sport magazínu jste byly čtvrté od konce, jen dva body od posledního místa, které znamená sestup.

„Jasně, chybí nám lepší výsledky. Ale když jsme hrály třeba s první Chelsea, nevypadaly jsme jako outsider. I proti Manchesteru United jsme byly jasně lepší, několikrát jsme šly samy na bránu. Musíme doufat v lepší konec sezony.“

Když se řekne West Ham, leckdo si kromě vaší dnešní trojice vybaví další Čechy, brankáře Luďka Mikloška či stopery Tomáše Řepku s Radoslavem Kováčem. Vzpomíná se na ně v klubu?

„Dokonalý přehled mají i lidi na vrátnici. Zmiňoval se taky náš kustod, na klubové legendy se nezapomíná. Mimochodem, pana Mikloška znám ze Sport Investu, který mě zastupuje. Moje cesta do West Hamu částečně vedla i právě přes něj a jeho kontakty.“

Ovšem první pokus na přesun ze Slavie do Anglie nevyšel. Co se stalo?

„To bylo už v roce 2019, tenkrát jsem měla nabídku i z Chelsea. Jenže jsem