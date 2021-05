Manchester City slaví titul! Potvrdila ho prohra United s Leicesterem

Luke Thomas poslal Leicester do vedení v 10. minutě • Reuters

Fotbalisté Leicesteru slaví gól na 2:1, který zajistil výhru na Old Trafford • Reuters

„Tohle byla sezona jako žádná jiná. Byla nejtěžší. Vždycky si ji budeme pamatovat díky způsobu, jakým jsme v ní vyhrávali. Je to velmi speciální úspěch a jsem na hráče hrdý, protože se vždy snažili zlepšovat a být maximálně odolní.To, že jsme takhle dokázali projít celým ročníkem se všemi restrikcemi a komplikacemi, je pozoruhodné,“ řekl BBC trenér staronových mistrů Pep Guardiola.

United byl jediným týmem, který mohl městského rivala o titul připravit. Tři zápasy před koncem však jeho ztráta na „Rudé ďábly“ zůstala nedostižná desetibodová.

O první vítězství Leicesteru na Old Trafford od roku 1998 se postaral v 66. minutě turecký obránce Caglar Söyüncü. Hráči United zůstali v neúplné tabulce druzí se 70 body, jejich dnešní přemožitel přeskočil Chelsea a ze třetí pozice se přiblížil na rozdíl čtyř bodů.

„Dařilo se nám držet City do závěrečných 12 dní a to je určitě úspěch. Je to velmi dobrý tým a zasloužený šampion. Musím jim pogratulovat, protože předváděli tuhle sezonu fantastické výkony,“ řekl trenér United Ole Gunnar Solskjaer.

Ten udělal v sestavě oproti minulému zápasu s Aston Villou hned deset změn a od začátku dal vesměs šanci mladým hráčům. Leicester proto zahájil utkání aktivněji a už v 10. minutě šel do vedení zásluhou přesného voleje Thomase.

Radost ovšem vydržela hostům jen pět minut. Po rychlém protiútoku našel Diallo rozeběhnutého Greenwooda a jediný hráč United, který zůstal oproti minulému ligovému duelu v základní sestavě, střelou k vzdálenější tyči vyrovnal. Pro devatenáctiletého teenagera to byla už 17. trefa v Premier League. Více branek v jeho věku dali jen Nicolas Anelka (19), Wayne Rooney (30), Robbie Fowler (35) nebo Michael Owen (40).

Hosté však byli po přestávce dál nebezpečnější. Ihenachaův průnik sice v 59. minutě zlikvidoval De Gea, po hodině hry se však Leicester přeci jen znovu prosadil. Na rohový kop Albrightona si naskončil Söyüncu a přesnou hlavičkou vrátil „Liškám“ vedení.

To mohl brzy ještě zvýšit Tielemans, ale ve skluzu míč před brankou nezasáhl. United se dostali do tlaku až v poslední desetiminutovce, jenže střídající Fernandes šanci nevyužil. Po konečném hvizdu rozhodčího tak mohli vedle fotbalistů Leicesteru na dálku slavit i hráči Manchesteru City.

Anglická fotbalová liga - 36. kolo:

Manchester United - Leicester 1:2

Branky: 15. Greenwood - 10. Thomas, 66. Söyüncü