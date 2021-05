West Brom - West Ham 1:3. Souček dal gól, kladiváři blízko Evropské lize

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27. Matheus Pereira Hosté: 45+1. Souček, 82. Ogbonna, 88. Antonio Sestavy Domácí: Johnstone – Furlong, Ajayi, Bartley (C), C. Townsend – M. Phillips, Gallagher, Yokuşlu (85. Grant), Maitland-Niles (69. Diangana) – Matheus Pereira – Robson-Kanu (89. Diagne). Hosté: Fabiański – Coufal, C. Dawson, Ogbonna, Cresswell – Souček, Rice (C) – Benrahma (72. Bowen), Lingard, Fornals (89. Diop) – Antonio. Náhradníci Domácí: Button, Diagne, Robinson, Peltier, Grant, Gardner-Hickman, Diangana, O'Shea, King Hosté: Bowen, Balbuena, Odubeko, Noble, Fredericks, Johnson, Randolph, Jarmolenko, Diop Karty Domácí: Johnstone, Yokuşlu Hosté: Ogbonna, C. Dawson Rozhodčí Oliver – Burt, Betts Stadion The Hawthorns, West Bromwich

Tottenham šel před 10 tisíci fanoušky do vedení už po osmi minutách hry, kdy se po rychlém přechodu do útoku prosadil přesnou ranou Bergwijn. Hosté ale ještě do přestávky zápas otočili a u obou branek byl obránce „Kohoutů“ Reguilon. Nejprve ve 20. minutě nešťastně napálil míč při obranném zákroku do své sítě a postaral se o 1000. vlastní gól v historii Premier League. Šest minut před koncem první půle pak po jeho chybné rozehrávce skóroval Watkins.

Na druhé prohře londýnského celku z posledních třech zápasů nic nezměnily ve druhé půli ani šance Bergwijna a Kanea. Aston Villa získala první výhru po třech utkáních.

Zaváhání Tottenhamu využil Everton. Zápas s Wolverhamptonem rozhodl v 48. minutě po rohovém kopu přesnou hlavičkou Richarlison. Brazilský útočník stylově oslavil 100. start za Everton.

Důležité vítězství v samotném závěru si vystřílel Arsenal. Proti Crystalu Palace po první půli vedl díky trefě Pepeho, ale po hodině hry vyrovnal Benteke. Když už se zdálo, že „kanonýři“ ztratí body, v první minutě nastaveného času jim vrátil vedení Martinelli a výhru zpečetil znovu Pepe.

37. kolo anglické fotbalové ligy:

Everton - Wolverhampton 1:0

Branka: 48. Richarlison

Newcastle - Sheffield United 1:0

Branka: 45.+4 Willock

Tottenham - Aston Villa 1:2

Branky: 8. Bergwijn - 20. vlastní Regulion, 39. Watkins

Crystal Palace - Arsenal 1:3

Branky: 62. Benteke - 35., 90.+5 Pepe, 90.+1 Martinelli

West Bromwich - West Ham United 1:3

Branky: 27. Pereira - 45.+1 SOUČEK, 82. Ogbona, 88. Antonio.

Burnley - Liverpool 0:3

Branky: 43. Firmino, 52. Phillips, 88. Oxlade-Chamberlain.