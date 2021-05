Coufal po obratu: Ukázali jsme charakter. Vtipkoval o čekání na gól

Radost fotbalistů West Bromwiche poté, co si Tomáš Souček z West Hamu dal vlastní gól • Reuters

Udělali velký krok směrem k účasti v Evropské lize. Fotbalisté West Hamu sice nezačali zápas na hřišti West Bromu nejlépe, ale nakonec nepříznivý stav otočili a zvítězili 3:1. Gólem se na tom podílel Tomáš Souček. Celé utkání odehrál i druhý český reprezentant hájící barvy „Hammers“ Vladimír Coufal, který po střetnutí vyzdvihl silný charakter mužstva. Ani on nebyl daleko od střeleckého zápisu, ale na první trefu v Premier League stále čeká.

Declanem Ricem neproměněná penalta v úplném úvodu, ve 27. minutě Tomášem Součkem přizvednutý roh domácího Matheuse Pereiry a míč v síti. Nešťastný vstup do zápasu 37. kola Premier League na hřišti West Bromwiche fotbalisty West Hamu nezlomil. „Hammers“ bojující o místo v Evropské lize dokázali duel otočit a zvítězili 3:1.

„Ukázali jsme skvělý charakter a silného týmového ducha. Proto jsme teď v tabulce tak nahoře a máme na kontě stejný počet bodů (62) jako dosud nejlepší tým West Hamu v historii Premier League. Jsem opravdu hrdý na každého člena našeho mužstva, každého člověka ve West Hamu, protože je to vskutku velký úspěch,“ uvedl po utkání český obránce „kladivářů“ Vladimír Coufal.

„Byl to opravdu hodně těžký zápas. Dokonce už od rozcvičky, kdy se nám zranil brankář Lukasz Fabianski. Místo něj musel chytat Darren Randolph, který ale jako vždy odvedl skvělou práci a hlavně při šanci Semiho Ajayi nás zachránil,“ chválil bývalý hráč Slavie náhradního gólmana.

Tomáš Souček se trefil proti West Bromwichi a stal se prvním českým hráčem, který v jedné sezoně Premier League dal alespoň 10 gólů







Důležitou vyrovnávací branku vstřelil v nastavení první půle Coufalův český parťák Souček, když jej na zadní tyči našel Said Benrahma. Gól prošel i kontrolou VAR – 1:1. „Bylo to hodně důležité, obzvlášť když v úvodu nedáte penaltu, a pak navíc dopustíte, že sami inkasujete. Myslím, že Tomáš chtěl skórovat, protože už se dlouho neprosadil. Je těžké popsat mé pocity, jsem tak šťastný,“ zářil po výhře Coufal.

Vítěznou trefu zařídil v 82. minutě po rohovém kopu Angelo Ogbonna. „Jsme mu vděční, znovu skóroval a ukázal, jak je pro nás důležitý. Je jako skála. Při standardních situacích je takřka nemožné ho bránit. Je to jeho velmi silná stránka,“ poukázal Coufal.

Po gólové pojistce Michaila Antoina se mohl český bek prosadit i sám. Třešničku na dortu ale nepřidal, první trefa v Premier League mu zatím stále nebyla souzena. „Jo, ale víte, trefa na 4:1 by nebyla už nijak důležitá, nevadí to. Možná jen chci dát důležitější gól,“ žertoval 28letý obránce. „Zkusím skórovat proti Southamptonu, uvidíme. Nezáleží na tom, kdo dal góly, hlavní je, že jsme vyhráli,“ dodal.

Právě celek z města, odkud se na svou plavbu vydal legendární Titanic, bude posledním soupeřem West Hamu v sezoně. Pokud londýnský celek uhraje alespoň bod, zajistí si bez ohledu na výsledky ostatních pronásledovatelů (Tottenham, Everton) místo v Evropské lize. V zádech bude mít konečně také podporu svých fanoušků. „Nedokážu popsat, jak moc se na ten zápas těším. Doufám, že budu hrát – nikdy nevíte, co se stane. Před diváky to bude skvělé. I nyní (na West Bromwichi) jsem cítil neuvěřitelnou energii, a to jsme hráli venku. Opravdu se těším na naše fanoušky. Uvidíme se v neděli, díky za vaši podporu,“ vzkázal Coufal.