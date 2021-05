Brentford slaví postup do Premier League! Do kádru patří i Čech Žambůrek

Fotbalisté Brentfordu se po 74 letech vrátili do nejvyšší anglické soutěže. V druholigovém play off zvítězili ve Wembley nad Swansea 2:0 díky penaltě Ivana Toneyho z desáté minuty a brance Emiliana Marcondese, který skóroval po 20 minutách hry. Do kádru Brentfordu patří i dvacetiletý český záložník Jan Žambůrek, který v sezoně zasáhl do šesti druholigových zápasů jako náhradník.