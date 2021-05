Česká mafie? Král uchvátil West Ham, Spartak i agent potvrdili zájem

V Evropské lize společnými silami vyřadili v epickém utkání Sevillu. O půl roku později přetlačili Kluž a poslali Slavii do Ligy mistrů. Naposledy se Alex Král a Tomáš Souček ve vzájemné kooperaci výrazně zasloužili o postup Česka na EURO 2020.

Další velké věci mohou již brzy přijít rovnou v Premier League. Podle anglických a ruských zdrojů si „kladiváři“ vykutali v závodu o služby českého reprezentanta start z prvních pozic. Nyní už nejde o pouhá oťukávání. Televize Sky Sports informovala o tom, že čerstvě 23letý záložník má být hlavním přestupovým terčem trenéra Davida Moyese.

Alex Král ve Spartaku (2020/2021) Zápasy: 30

Minuty: 2 470

Góly: 0

Asistence: 5

Hodnota podle Transfermarkt.com: 9 milionů eur (220 milionů korun)

„Mohu potvrdit, že registrujeme zájem z Premier League, ale případný přestup budeme realizovat až po skončení EURO. Nyní se Alex soustředí pouze na českou reprezentaci,“ vzkázal Sportu Králův manažer Karol Kisel, který tvoří tým s bývalým obráncem Martinem Latkou.

West Ham, jenž do poslední chvíle bojoval o účast v Champions League, a nakonec vzal za vděk postupem do základní skupiny Evropské ligy, se připravuje na posílení kádru. Spojení české spojky vypadá lákavě. Souček společně s Vladimírem Coufalem udělali Slavii v klubu dobré jméno. Ne nadarmo se londýnský celek řadí i mezi zájemce o útočníka „sešívaných“ Abdallaha Simu.

Jenže případný transfer středopolaře Spartaku brzdí dvě okolnosti: první je odchod Declana Rice-společně se Součkem klíčového muže středu „kladivářů. Denně se na Ostrovech spekuluje o tom, že jeden z top anglických klubů jej v létě odvábí. Dosud největší interes projevovala Chelsea. Právě na jeho místo by Král do Londýna přicházel. V ruské lize patřil mezi nejkreativnější hráče na pomezí pozice číslo osm a šest. V soubojích (249/488) se pak pyšní 51% úspěšností, což jej mezi záložníky řadí na celkové třetí místo.

Prodejem Rice by West Ham uvolnil místo v sestavě a zároveň zinkasoval tučné odstupné, čímž by se otevřela cesta ke složení českého jádra. Britové informují o tom, že by Král mohl vyjít na 14 milionů liber (412 milionů korun), což je ovšem suma, která by na první dobrou movité Rusy logicky neměla uspokojit. Před dvěma moskevský celek vykupoval Krále ze Slavie za částku kolem 12 milionů eur (cca 305 milionů korun).

Že Rusové nebudou chtít prodávat pod cenou, umocňuje i pár týdnů staré oficiální vyjádření Spartaku. „Ano, o Alexe je v Anglii skutečně zájem, více to ale nebudeme komentovat. Král je naším klíčovým hráčem. Vedení klubu i realizační tým jsou nadmíru spokojeni s jeho výkony a rozvojem,“ uvedl v dubnu pro Sport-Express tiskový mluvčí Anton Fetisov.

Navíc v případě, že by „kladiváři“ přistoupili na Kiselův požadavek, a přestup by uskutečnili až po EURO, riskovali by potenciální zvýšení hráčovy hodnoty. Je tak tady velice pravděpodobné, že konečné odstupné může přesahovat až 20 milionů liber. Pak by se český záložník zařadil mezi top 10 nejdražších posil v historii klubu.

Na Ostrovech však nerezonuje jen klub spjat s železem, ale promluvit do děje hodlá i ambiciózní Wolverhampton. Právě na jeho stadionu se před pár dny producíroval Kisel s Latkou ve společnosti Stephena Hunta. Bývalý irský útočník, jenž je proslulý drsným zákrokem z roku 2006, kdy ohrozil život brankáře Petra Čecha, s českou dvojicí často vystupuje na veřejnosti a možná i figuruje v roli prostředníka.

Ačkoliv pohledem expertů by se pro Krále jednalo o daleko kompatibilnější tým, mají „vlci“ hned několik očividných hendikepů: sezonu završili až na 13. příčce, nebudou hrát evropské poháry a místo české party by 23letý záložník musel shánět spíš portugalský slovník.

Konkurenti ve West Hamu

Declan Rice (32 zápasů/2 góly v Premier League 2020/21)

Mark Noble (21/00)

Tomáš Souček (38/10)

Konkurenti ve Wolverhamptonu

Leander Dendoncker (33/1)

Ruben Neves (36/5)

Joao Moutinho (33/1)