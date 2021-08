Proslavil se v Arsenalu, zářil proti Barce. Syn se ptá: Proč nemáš práci?

Když nastoupil jako šestnáctiletý poprvé za Arsenal, prorokovala se mu velká budoucnost. Dnes je Jacku Wilsherovi 29 let a jeho kariéra se nachází na mrtvém bodě. Až poté, co ve zpovědi pro web The Athletic bývalý anglický reprezentant přiznal, že neví, jak ve fotbale dál a zvažuje konec kariéry, přiletěla nabídka z třetí ligy.

Všechno mělo být v současnosti jinak. „Upřímně, nikdy jsem si nemyslel, že budu v takové situaci. Naopak mi všichni říkali, že v mém současném věku budu na vrcholu kariéry. I já jsem myslel, že budu stále v top klubu a v reprezentaci,“ přiznává Wilshere.

V Arsenalu to s ním skutečně začalo jako pohádka. V únoru 2011 se při zápase Ligy mistrů ukázal ještě jako teenager proti Barceloně, když dovedl Gunners k památnému vítězství 2:1. To už hrál i za anglickou reprezentaci.

O rok později už dostal na ruku i kapitánskou pásku a prodloužil smlouvu a v úvodu sezony zářil. Byl motorem v záloze, který umí strhnout ostatní. „Chce vyhrát a umí to ukázat. Samozřejmě se stane jedním z lídrů týmu, vlastně jím už je. Takový člověk dělá všechno, aby tým vyhrál a to je přesně Jackova schopnost,“ vychvaloval ho trenér Arséne Wenger, podle kterého oplýval španělskou technikou a anglickým zápalem.

No, řekněte… Tipovali byste tehdy, že tahle hvězda vyhasne? Nejspíš ne, ale přesně to se stalo. Na vině je především zdánlivě nekonečný výčet zranění. Kvůli nim přišel Wilshere v Arsenalu takřka o dvě kompletní sezony, ale zdravotní potíže ho neopustily, ani když začal putovat po jiných adresách.

Při hostování za Bournemouth ještě nestál tolik často, po přestupu do West Hamu už to bylo výrazně slabší. Během dvou let stihl jen 19 startů a v Premier League už pro něj nezbylo místo. Zkusil opět Bournemouth, tehdy už druholigový. Zase se jeho angažmá odehrálo podle podobného scénáře a další zájemci u Wilsherových dveří před touto sezonou logicky nestáli.

A to je těžké vysvětlit třeba jeho dětem. „Můj devítiletý syn Archie je ve věku, kdy to vnímá. Bavili jsme se a ptá se: Tati, co MLS? Proč nehraješ v La Lize? Jak to že tě nechce žádný klub? Jak mu to mám vysvětlit? Víte, jak umí být děti kruté. Třeba se ho spolužáci ptají: Proč tvůj táta nepracuje? Už není dost dobrý?“ vykládal Wilshere zkroušeně.

Nakonec je tu přece jenom ještě jedna šance. Zase o patro níž. Po Wilsherově zpovědi se ozval šéf třetiligového Wiganu Talal Al Hammad. „Rádi tě u nás uvítáme,“ napsal na Twitter. Jak moc je angažmá v devátém týmu League One reálné? Vyloučit se nedá nic. Ve Wilsherovi se mísí odhodlání ukázat, že ještě není odepsaný s myšlenkami na konec kariéry. „Samozřejmě, že mi dělá starosti, co bude dál,“ přiznává.