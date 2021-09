Viva Ronaldo! Při návratu nadchl, dva góly nečekal. Nedvěda nepřekvapil

Kdo tam byl, bude plamenně vyprávět. Jak se Cristiano Ronaldo po dvanácti letech vrátil do Manchesteru United a jak hned v prvním zápase dvěma góly umetl cestu k výhře 4:1 nad Newcastlem. „Viva Ronaldo!“ zpívali nadšení fanoušci a ten řev prý stál za to. „Neuvěřitelné přijetí,“ děkuje CR7.

Newcastle přijel do Manchesteru, který naplno žil návratem svého fotbalového synka Cristiana Ronalda. „Zkusíme tu párty pokazit,“ chystal se hostující trenér Steve Bruce. Nepovedlo se.

Nepovedlo a hlavní hvězda si to pojistila sama. Vstřelila první i druhý, nakonec vítězný gól. „Jestli někde existuje opravdová superstar, tak je to tenhle kluk s tím vším, co dokázal. Dneska jsme to zase viděli. Je něco extra,“ uznal Bruce po utkání, že večírek měl očekávaného hrdinu.

Ronaldův výkon nezarazil ani jeho někdejšího šéfa. „Že zase skóroval? Tak to mě teda nepřekvapuje...“ pousmál se Pavel Nedvěd v živém rozhovoru pro italskou televizi po druhé trefě ještě před časem jeho hvězdy.

Manchester utkáním naprosto žil. A nejenom on, nejenom Anglie a nejenom fotbal – šlo o sportovní událost číslo jedna. Snad jen případný grandslam Novaka Djokoviče se jí může v těchto dnech rovnat. A podle toho to také ve městě vypadalo.

Zvlášť, když se ukázalo, že Ronaldo nastoupí v základní sestavě, a to na hrotu. „Ne. Samozřejmě že jsem neuvažoval, že by nehrál od začátku,“ přiznal Ole Gunnar Solskjaer. „Tohle je prostě Cristiano. Byl to den, který si měli všichni užít.“

Užili. Stadion narvaný, beze zbytku. Poptávka mnohonásobně převýšila možnosti Old Trafford, kam se posadilo přes 72 tisíc lidí – mezi nimi pochopitelně Alex Ferguson. Už při rozcvičce si CR7, ještě s náušnicí v uchu, vyslechl bouřlivý potlesk. Ten zesílil pokaždé, když se trefil mezi tyče.

„Byl jsem tak nervozní,“ přiznává Ronaldo. „Přísahám, že ano. Chtěl bych poděkovat fanouškům za to, co pro mě dnes udělali. Přijetí bylo a je neuvěřitelné.“

To hlavní však teprve má přijít.

Stane se tak v samém konci první půle, ve druhé minutě jejího nastavení. Mason Greenwood střílí zpoza vápna, gólman Freddie Woodman tečovanou střelu vyráží do strany – a jediný, kdo zareaguje, je­…

„Tohle je střelecký instinkt středního útočníka. Naši obránci se nepohnuli, on ano a balon doklepne do sítě. A změní tím zápas,“ litoval poražený trenér Bruce.

Oslava zůstává

Popsal to přesně. Čistě fotbalově by to zakončení zvládl leckdo, vy i já, ale být tam v ten správný čas, to rozhodlo.

Do šatny si tedy Ronaldo zařídil vedení 1:0. Ještě, pro pořádek, oslava zůstává i ve staronovém klubu stejná. Tedy výskok, otočka o 180 stupňů a dopad na rozkročené nohy.

Stadion si to užívá. „Jaký je tohle řev!“ komentuje rachot Simon Stone, přítomný redaktor z BBC.

Jenže v 55. minutě je všechno jinak, po vyrovnání na 1:1 se začíná odznovu. Aby párty dopadla, jak má, si bere na starosti znovu její hlavní postava. Jen o sedm minut později si stahuje balon do šestnáctky, na levou nohu, a pálí. Ne kdovíjak, míči spíš dává shora pohlavek, ale i tak to je docela rána, která gólmanovi proletí mezi koleny.

A zase ten samý řev a zase stejná oslava. „Freddie Woodman měl špatný den a Ronaldo to potrestal. Cristiano jede dál a dál a nezdá se, že by jeho konec byl na dohled,“ hlásí legendární Alan Shearer.

Očima hvězdy „Zkraje jsem byl tak nervozní! Přísahám, že ano. Je to neuvěřitelné. Přijetí je neuvěřitelné. Chtěl bych poděkovat fanouškům za to, co pro mě dnes udělali. Nečekal jsem, že budou zpívat mé jméno po celý zápas. Mé góly jsou důležité, ale ještě důležitější je, abychom vítězili a budovali tým a jeho vítěznou mentalitu. To je to, co tady spolu hledáme. Musíme budovat sebevědomí. Tým musí vyzrát, abychom mohli vyhrát Ligu i Ligu mistrů. K tomu chci dopomoci. Odevzdám klubu všechno, co dokážu.“ Cristiano Ronaldo

„Dva góly jsem nečekal. Jeden ano, dva ne,“ glosuje báječný návrat CR7.

Bruno Fernandes a Jesse Lingard pak ještě přidávají dvě pojistky, 4:1, hotovo. Po třetí brance se Solskjaer na dálku Ronalda přeptal, zda chce střídat. „Ne,“ zakroutil hlavou útočník.

Manchester United díky výhře skáče na první místo tabulky. Pouštět ho nechce. „Nepřijel jsem na dovolenou. Chci vyhrávat,“ vyhlásil Ronaldo už po svém příjezdu do klubu. Začal dobře.

„Je to jako jeden z těch starých dnů. Výjimečný. Cristiano Ronaldo je výjimečný člověk a výjimečný hráč v historii tohoto klubu,“ prohlásil Solskjaer. „Vyrostl ve fantastického střelce. Je v koncovce přesný a nemilosrdný.“

Do United, alespoň to v klubu všichni říkají, přišla s Ronaldem naděje. „Pozdvihl tým. Každý teď sní o něčem velkém,“ tvrdí trenér. Bruno Fernandes to podepisuje. „Každý ví, co Cristiano do klubu přinesl. Jsme rádi, že ho máme.“

Přijdou těžší soupeři než Newcastle. V klubu je teď však veselo. „Víte, jaká tu ještě nedávno byla nálada. S Cristianem je to jiné,“ hlásí Solskjaer.

„Odevzdám klubu všechno, co dokážu. Musíme budovat sebevědomí. Tým musí vyzrát, abychom mohli vyhrát Ligu i Ligu mistrů. K tomu chci dopomoci,“ říká Ronaldo.

A říká to ve svých šestatřicet. Zrovna jemu se to však dá věřit.