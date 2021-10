Zabijácká Chelsea. Tuchel litoval kouče soupeře, Mount si splnil sen

Parádní tečka za perfektním týdnem. Chelsea zvládla vítězně i třetí utkání během sedmi dnů, když na Stamford Bridge rozstřílela Norwich 7:0! Hlavním hrdinou zápasu byl odchovanec domácích Mason Mount, který „kanárkům“ nasypal hattrick. „V poločase jsme si za stavu 3:0 v kabině řekli, že nám to nestačí, že chceme vyhrát co nejvyšším rozdílem a to se nám podařilo,“ byl s výkonem svých svěřenců spokojen Thomas Tuchel.