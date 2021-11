Kloppa po prohře štvali sudí. Souček nad průměrem, přiblížil se maximu

V Evropské lize se na hřišti Genku předvedl nešťastným vlastencem, proti Liverpoolu se Tomáš Souček do zakončení nedostal a platí, že poslední gól vstřelil v srpnu. Na hřišti měl ale jiné úkoly - hlídat liverpoolský superútok Salah - Jota -Mané.

„Zachytil spoustu rozehrávek od Robertsona a i když se příliš nezapojoval do útoku, přiblíži se svému maximu,“ napsali hodnotitelé serveru 90min.com, kteří českému záložníkovi další na desetibodové škále sedmičku.

Stejnému hodnocení se přiblížil i podle statistického webu WhoScored.com, kde dostal známku 6,9, pátou nejlepší ze základní sestavy domácích. Z tribuny mu po zápase gratuloval i Vladimír Šmicer . Obránce Vladimír Coufal za svou roli v závěru dostal čistou šestku.

Londýnský celek otevřel skóre ve čtvrté minutě, kdy si po rohovém kopu Alisson srazil míč do vlastní sítě. Hostující gólman si však stěžoval, že ho Angelo Ogbonna ve vzdušném souboji fauloval. Videorozhodčí ale gól uznal.

„Myslím si, že je to jasný faul na Alissona. Jak to může být naopak? Ogbonnova paže je u Alissona. Nevím, kdo byl dneska u videa. Rozhodčí si to usnadnil a nechal to na VAR. Ten se podíval a řekl, že to není jasný a očividný faul, nevím proč. Gól platil, což je divné,“ citoval Kloppa klubový web Liverpoolu.

V osmé minutě Cresswell v souboji s Jordanem Hendersonem nejprve zasáhl míč a následně liverpoolského kapitána. VAR situaci rychle přezkoumal a neshledal, že by šlo o zákrok na vyloučení, s čímž Klopp nesouhlasil.

„Viděl jsem to až teď. Podle mě je to jasná červená. Ano, Cresswell se dotkl míče, ale když tam jdete takto riskantně, je jedno, jestli se dotknete míče. Nemůžete jít nohama tak vysoko,“ prohlásil německý kouč.

„Nebýt vlastní branky (Součka) v závěru čtvrtečního utkání Evropské ligy v Genku (2:2), vyhráli bychom sedm utkání v řadě. Hráči teď hrají mimořádně. Chceme si dál věřit. V sezoně nastanou chvíle, kdy se nebude dařit tak jako nyní, tak proč bychom si to teď neměli vychutnat?“ řekl pro klubový web trenér West Hamu David Moyes.

„Máme skvělý klub. Na začátku sezony jsem prohlásil, že je tu spousta prostoru ke zlepšení a rozvoji. Přivedli jsme pár hráčů, kteří jsou důležití. V kádru působí víc reprezentantů než kdy dřív. Všichni v klubu zaslouží uznání, ale to největší patří hráčům. Odvádí znamenitou práci,“ konstatoval skotský kouč.