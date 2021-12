West Ham v derby nestačil na Arsenal, Coufal viděl červenou

Vladimír Coufal z West Hamu trefil rukou do obličeje Kierana Tierneyho z Arsenalu, za což viděl žlutou kartu • Reuters

Souboje s Arsenalem jako kdyby neměly končit pro české fotbalisty West Hamu dobře. Když na sebe narazili „Gunners“ a „Hammers“ v březnu, byl z toho pořádně divoký zápas. Parta kouče Davida Moyese vedla po 32 minutách, když se trefil Tomáš Souček, už 3:0. Výhru ale nebrala. Zápas skončil 3:3, Souček si dal vlastní gól a Coufal dohrával se žlutou kartou.

Ve středu na sebe londýnské celky narazily po dlouhé době znovu. Tentokrát 29letý krajní bek viděl žlutou už v 11. minutě, kdy zasáhl rukou do obličeje Kierana Tierneyho. To jako by předznamenalo, že tenhle zápas nebude z jeho nejšťastnějších.

Ve 48. minutě nasměroval Lacazette přihrávku mezi Součka a Craiga Dawsona na rozběhnutého Gabriela Martinelliho. Ten pláchl právě Coufalovi a obstřelil brankáře Lukasze Fabianskiho – 1:0. A smůla nebrala konce. V 66. minutě Dawson netrefil ve vzduchu míč, Martinelli jej posunul Lacazettovi, kterého v pokutovém území zastavil Coufal. Byť trefil nejprve míč, následně zasáhl i nohu francouzského útočníka Arsenalu. Sudí Anthony Taylor měl jasno, faul, žlutá karta a tím pádem i vyloučení českého fotbalisty. Ten nad verdiktem nevěřícně kroutil hlavou, ani protesty Coufalových spoluhráčů nepomohly. „Kladiváři“ dohrávali v deseti.

K nařízené penaltě se postavil sám Lacazette, ale Fabianski jeho pokus vychytal. Přesto se Arsenal gólové pojistky dočkal. V 87. minutě si potáhl z pravé strany míč do středu hřiště střídající Emile Smith Rowe a ranou k tyči zvýšil na 2:0.

Kouč West Hamu David Moyes tak při svém jubilejním 600. zápase v roli hlavní kouče v Premier League se svým týmem body nezískal. Na hřišti Arsenalu navíc nedokázal zvítězit ani v jednom z dosud osmnácti vzájemných zápasů v nejvyšší anglické soutěži. „Kladiváři“ venku nevyhráli v lize už čtyři utkání v řadě, tři prohráli, a v tabulce klesli na páté místo, právě za Arsenal, který se dostal před ně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48. Martinelli, 87. Smith-Rowe Hosté: Sestavy Domácí: Ramsdale – Tomijasu, White, Gabriel, Tierney – Saka, Partey, Xhaka, Martinelli (82. Nketiah) – Ödegaard (66. Smith-Rowe) – A. Lacazette (C) (88. N. Tavares). Hosté: Fabiański – Coufal, C. Dawson, Diop, Masuaku – T. Souček, Rice (C) – Bowen, Lanzini (76. Benrahma), Fornals (85. Ashby) – Antonio. Náhradníci Domácí: Alnaní, Lokonga, Maitland-Niles, Nketiah, Pépé, Smith-Rowe, Tavares, Okonkwo, Holding Hosté: Alese, Aréola, Ashby, Benrahma, Král, Noble, Vlašić, Jarmolenko Karty Domácí: Martinelli, Ramsdale Hosté: Coufal, Coufal Rozhodčí Taylor – Beswick, Nunn Stadion Emirates Stadium, Londýn

Další výsledky 17. kola Premier League

Brighton - Wolverhampton 0:1

Branka: 45.+1 Saiss

Crystal Palace - Southampton 2:2

Branky: 2. Zaha, 65. J. Ayew - 33. Ward-Prowse, 36. Broja

Utkání Burnley - Watford bylo odloženo kvůli rozšíření nákazy koronavirem v týmu hostů.