Odstavený Lukaku: hvězdu Chelsea čeká pohovor. Fanoušci řeší záhadu

Nečekané výroky pro Sky Sport Italia hodily do pohody v Chelsea granát. Romelu Lukaku, nejdražší hráč klubu, si postěžoval, že není na Stamford Bridge šťastný. Trenér Thomas Tuchel belgickou hvězdu odstavil z nedělního šlágru proti Liverpoolu a na začátku týdne hodlá vyřešit, jak s 28letým útočníkem naloží dál. „Musíme pochopit, proč to řekl,“ vysvětlil po nedělní remíze 2:2.

„Nejsem se situací v Chelsea spokojený. Trenér se rozhodl hrát jiným stylem,“ řekl Lukaku mimo jiné v předtočeném rozhovoru pro Sky Italia, jenž byl zveřejněn ve čtvrtek. Tím vyvolal v Anglii velký rozruch a trenéři ho vyndali z nominace na duel proti Liverpoolu.

Co se bude dít dál? Chelsea hraje už ve středu utkání v Carabao Cupu proti Tottenhamu. Tuchel chystá v pondělí se svou hlavní ofenzivní hvězdou pohovor, po němž se rozhodne, zda klíčového hráče zařadí do nominace na další duel.

„Nejdřív musíme v klidu vyhodnotit celou situaci, nepodlehnout tlaku médií a pochopit, co přesně řekl a proč to řekl,“ nastínil postup německý kouč. Tuchel se hodlá poradit i se zkušenějšími hráči týmu, jak na Lukakovy výroky nahlíží.

Kolem belgického ostrostřelce se roztočila řada dohad. Fanoušci například řeší Lukakův facebookový oficiální profil. Na stránce uvádí jako svůj klub Inter Milán, odkud se do Chelsea vrátil. „Bylo to v Lukakově profilu vždycky, nebo to nyní změnil? Nebo se mu někdo na stránku naboural? A proč si tam nedal Chelsea?“ zní v mnoha diskuzních příspěvcích.

Humbuk kolem mimořádného forvarda jen těžko vyústí odchodem z Anglie. „Musí se najít cesta zpátky, aby byl pro klub znovu přínosem,“ prohlásil někdejší útočník Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink. „Utratili za něj obrovské peníze (zhruba 2,9 miliardy korun), nevím o klubu, který by mohl dát ty samé peníze zpátky,“ zmínil další problém, proč je Lukaku prakticky neprodejným hráčem.

Obrovská cena, za níž do Chelsea z Interu v létě 2021 přišel a podepsal pětiletý kontrakt, nutí obě strany, aby uzavřely smír a vrátily se ke společné práci.

„Půjde a omluví se, měl by to udělat před všemi svými spoluhráči,“ řekl jasný názor bývalý stoper Liverpoolu Jamie Carragher. „Lukaku už podobná interview udělal v minulosti. Dosud v žádném klubu nevydržel dlouho, aby se stal legendou. Má skvělou kariéru se spoustou gólů. Ty výroky mířil k fanouškům Interu, aby si je udobřil poté, co v létě odešel. Mluvil o tom, že se do Interu chce jednou vrátit, ale nejsem si jistý, že tomu můžu věřit.“

Lukaku i kvůli zdravotním problémům nemá zcela oslnivá čísla. Ve 13 ligových duelech vstřelil pět branek, přitom minulou sezonu v Interu končil s bilancí 36/24.

„Je to náš hráč a naším hráčem zůstane, budeme ho chránit. Bylo kolem něj v poslední době mnoho povyku. Neřeknu vám, zda bude k dispozici už ve středu, protože o tom ještě potřebujeme mluvit,“ vyjádřil se trenér Tuchel.