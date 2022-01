Lukaku zaskočil Chelsea: Nejsem tu spokojený. Tuchel plánuje pohovor

Takový výrok nemohl zůstat u fotbalových fanoušků bez povšimnutí. „Nejsem se situací v Chelsea spokojený. Trenér se rozhodl hrát jiným stylem,“ řekl Lukaku v předtočeném rozhovoru pro Sky Italia, jenž byl zveřejněn ve čtvrtek. „Ale nevzdám to, protože jsem profesionál,“ dodal.

Lukaku se do Chelsea, jejímž hráčem byl už v letech 2011-14, vrátil letos v létě po dvouletém úspěšném působení v Interu Milán. Zatím ale zažívá na Stamford Bridge podprůměrnou sezonu: měsíc byl zraněný, v prosinci nehrál kvůli koronaviru a v 18 soutěžních zápasech vstřelil jen sedm gólů. V Interu za dva roky zaznamenal 64 branek.

Tuchel na tiskové konferenci před nedělním šlágrem proti Liverpoolu uvedl, že ho Lukakuovy výroky překvapily. „Uvidíme, co nám k tomu Romelu řekne, a pak se tím budeme zabývat. Fakt je ten, že nikdo v klubu neví o tom, že by byl Romelu nešťastný. Proto je jeho vyjádření tak překvapivé,“ řekl trenér druhého týmu tabulky Premier League.

„Samozřejmě se nám to nelíbí, protože to vyvolává rozruch, který nepotřebujeme a který ničemu nepomáhá. Na druhou stranu z toho nechceme dělat víc, než je nutné,“ dodal Tuchel, jenž do Chelsea přišel letos v lednu a tým dovedl k vítězství v Lize mistrů.