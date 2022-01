Průlom po letech: Na Chelsea se stálo, novinku chválil ministr i fanoušci

Fotbalisté Liverpoolu poté, co vstřelili gól proti Chelsea • Reuters

Fanoušci nejen Chelsea za tenhle okamžik dlouho bojovali, na Premier League se zase jednou nemuselo povinně sedět. Poprvé od poloviny devadesátých let, kdy v důsledku tzv. Taylorovy zprávy vyšetřující tragédii na Hillsborough všechny stadiony ve dvou nejvyšších anglických soutěžích osadili pevnými sedačkami.

„Bylo fantastické vidět tolik fanoušků bezpečně stát na zápase - přispělo to k vynikající atmosféře a zábradlí udržovalo fanoušky v bezpečí a chráněné," prohlásil místopředseda Chelsea Supporters' Trust Dom Rosso.

Chelsea je jedním z pěti klubů v Anglii a Walesu, na jehož stadionu ve zkušebním režimu funguje systém „Safe standing“. Zjednodušeně jde o konstrukce se skládacími sedačkami upevněnými na zábradlí, která zabraňují, aby na sebe fanoušci v případě přílišného křepčení popadali. Každý návštěvník stadionu zároveň zabere tolik místa, kolik by měl v případě, že by seděl.

Na Stamford Bridge zatím konstrukce jsou v několika sektorech, konkrétně na Matthew Harding Stand a také v obou patrech Shed End.

Celý projekt se zatím teprve rozjíždí pod dohledem anglické komise pro bezpečnost sportovišť. Sektory na stání jsou důkladněji monitorované a speciálním výcvikem prochází i stewardi. Během šlágru Chelsea – Liverpool (2:2) ale žádná výrazná komplikace nepřišla.

„Vždycky bude naprosto prvořadá bezpečnost, takže spolu musí komunikovat úřady, kluby, fanoušci i police. Ale fanoušci dlouho vedli kampaň za stání, takže jsem rád, že se pilotní projekt spouští. Následovat by mohly i největší stadiony a do konce sezony by se mohlo rozhodnout o plošném spuštění projektu,“ řekl ministr sportu Nigel Huddleston, který přišel konstrukce na Stamford Bridge zkontrolovat.

Vedle stadionu Chelsea už pilotní sektory na stání mají také oba velkokluby v Manchesteru, nový stadion Tottenhamu a Wales (a druhou ligu) zastupuje Cardiff.