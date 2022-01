Posily bohatého Newcastlu: dorazí bek z Madridu, chce čtyřku z Arsenalu

Nová éra Newcastlu začíná naplno. Předposlední celek Premier League poprvé vstupuje do přestupového okna jako dost možná nejbohatší klub světa. První posila v podobě Kierana Trippiera bude představena velmi brzy, „straky“ ale pro záchranářské boje loví dál. Podle Daily Telegraph mají v hledáčku hned čtveřici hráčů z Arsenalu.

Od chvíle, co Newcastle United převzal nesmírně bohatý saúdskoarabský Public Investment Fund, byla s příchodem na St. James' Park spojována skoro každá fotbalová hvězda. Teď, když se přestupní okno otevřelo, začínají ale konečně nabírat obrysy reálné transfery.

První posilou klubu bojujícího o záchranu v Premier League se stane Kieran Trippier. 31letý pravý bek, který anglickou ligu hrál za Burnley a Tottenham, kroutí třetí sezonu v Atlétiku Madrid, ale moc se chce vrátit do rodné země. Podle informací Sky Sports je dohodnutý na smlouvě, kluby si dojednaly přestupní částku ve výši 12 milionů liber (355 milionů korun) s případnými bonusy. Příchodu anglického reprezentanta tak stojí v cestě už jen zdravotní prohlídka.

U šikovného zadáka ale Newcastle nezůstane. Aby prvoligovou příslušnost zachránil, musí kádr napumpovat kvalitními hráči. Posily do obrany, zálohy i útoku si podle Daily Telegraph vyhlédl shodně v jednom klubu, Arsenalu.

Na pozici stopera by si představovali 26letého Roba Holdinga, který za duem Gabriel - Ben White nedostává tolik příležitostí a nastoupil jen pětkrát. Střed zálohy by chtěli posílit o Mohameda Elnenyho. 29letý Egypťan naskočil jen do sedmi ligových klání a nepatří mezi oblíbence Mikela Artety.

Hned o dva hráče "kanonýrů" by Newcastle rád vyztužil svůj útok. Jedním z nich je 22letý mládežnický reprezentant Anglie Eddie Nketiah, který se v této sezoně dostal na hřiště jen třikrát, navíc mu v létě končí smlouva. Skutečnou bombou je ale jiný útočník.

Pierre-Emerick Aubameyang byl v Arsenalu nedávno kapitánem a oporou, v poslední době se ale jeho vztah s klubem ohromně zhoršil. Nejde jen o výkony na hřišti, ale i o chování mimo něj. Na konci roku byl odstaven a připraven o kapitánskou pásku, když se vrátil pozdě z neschváleného výletu za matkou.

Arsenal by se 32letého hráče, který je se mzdou 350 tisíc liber (přes 10 milionů korun) týdně nejlépe vydělávajícím hráčem klubu, rád zbavil. Přesun do bohatého Newcastlu může být výhodný pro všechny strany.