Lukakův tragický rekord. Nesmějte se mu, hájí ho Tuchel. Lineker by zuřil

Zbraň hromadného ničení? Kdepak. Spíš hráč do počtu. Tak nějak si musel o víkendu připadat Romelu Lukaku. Belgický forvard se v duelu Premier League na hřišti Crystal Palace, který Chelsea zvládla 1:0, za 90 minut dotkl míče jen sedmkrát! Z toho jednou když rozehrával z půlící čáry. „Jasně, tohle není to, co od Romela očekáváme. Není správná doba se mu smát a dělat si z něj srandu,“ zastal se svého svěřence Thomas Tuchel. Kouč „Blues“ nicméně ví, že má třímiliardový problém, který v úterním osmifinálovém klání Ligy mistrů proti Lille (2:0) posadil pouze na lavičku. A bez osmadvacetiletého hráče to týmu šlapalo víc, než s ním.

Představte si, že si jdete zahrát fotbal a jako útočník se sotva dotknete míče. Bavilo by vás to? Patrně ne. Pokud hrajete za tým ze spodku tabulky proti soupeři z čela, očekává se, že asi nebudete v časté permanenci. Pokud se tak ale stane v opačném případě, jako v případě Lukaka, problém to je. A dost velký.

Belgický útočník proti Crystal Palace nevyslal jediný střelecký pokus a balonu se dotkl jen sedmkrát, což je rekord v Premier League. Tragický. Od sezony 2003-04, kdy jsou tyhle statistiky k dispozici, se žádný hráč (v poli), jenž odehrál celých 90 minut, nesetkal s míčem méně. Chelsea sice nakonec vyhrála, po zápase se ale pochopitelně neřešilo nic jiného.

„Je zřejmé, že Chelsea nepracuje v tréninku na tom, aby Lukaka zapojila víc do hry. To jste mohli vidět v zápase s Crystal Palace,“ líčil Alan Shearer, nejlepší střelec v historii nejvyšší anglické ligy a toho času televizní expert. „Kdybych tam byl já a nedostával žádné přihrávky, zuřil bych a asi někoho zmlátil,“ přidal se Gary Lineker.

Se zastáním svého svěřence přispěchal Tuchel. „Nesoustřeďte se na to, kolik měl doteků, není správné se mu smát a dělat si z něj legraci. Musíme se soustředit na to, aby se zase dostal do formy. To je jasné,“ sdělil kouč Chelsea.

V úterním úvodním klání osmifinále Ligy mistrů proti Lille (2:0), ale Lukaka ze sestavy vynechal. Na hrot poslal Kaie Havertze, jenž už po patnácti minutách měl na kontě osm doteků s míčem a navíc i vstřelenou branku. Hra Chelsea bez belgického útočníka šlapala.

„Ano, rozhodl jsem se nechat Lukaka na lavičce a mohli jste vidět, že jsme zaznamenali skvělé vítězství. Ale každá otázka stejně míří na Romela,“ kroutil hlavou Tuchel po zápase. „Chtěl jsem hrát ve vysokém tempu, rychle a tvrdě pracovat s míčem i bez něj,“ líčil německý stratég, podle kterého osmadvacetiletý forvard v nedávné době nepracoval dobře pro tým.

Proč Lukaku pod Tuchelem neválí? S teorií přispěchal bývalý slavný italský kouč Fabio Capello: „Romelu se perfektně hodil do systému s protiútoky Antonia Conteho v Interu Milán, protože měl hodně prostoru. Je fyzicky silný a jeho rychlost mu umožňovala ničit obránce v Serii A.“

Lukaku do Chelsea poprvé přišel už v létě 2011 jako velký talent, ale kvůli velké konkurenci v kádru „Blues“ nedostával příliš šancí. Víc času trávil na hostování, až nakonec přestoupil do Evertonu. Následně putoval do Manchesteru United a poté do Interu Milán.

A právě v italské Serii A naplno prokázal své schopnosti. Conte vymáčkl z Belgičana maximum. Lukaku nasázel za Inter 64 branek v 95 duelech ve všech soutěžích. Svými góly sestřelil nadvládu Juventusu a dotáhl „Nerazzurri“ k vytouženému titulu.

Tohle spojení se ale v létě minulého roku rozpadlo. Není žádné tajemství, že Inter má finanční problémy. Chtě nechtě musel prodávat. To neunesl Conte a s klubem se dohodl na ukončení smlouvy. A následoval ho i Lukaku, který se velkolepě vrátil na Samford Bridge. Na místo, kde poprvé přicházel ještě jako teenager a kde nikdy nedostal pořádnou příležitost. „Teď to všechno napravím,“ plánoval.

Jenže rekordní posila Chelsea za 97,5 milionů liber (2.85 miliardy korun) zatím nenaplňuje vysoká očekávání. Všechno je jinak. Neklape to. Lukaku navíc v prosinci odpálil bombu, když si v rozhovoru na vlastní pěst pro Sky Italia otevřeně povzdechl, že není šťastný a nelíbí se mu herní styl Tuchela.

Za pravdu mu dal i Capello. „Chelsea praktikuje jiný styl fotbalu, hraje na krátké přihrávky, čímž se Lukakovi zavírá prostor směrem dopředu. Navíc v Anglii má Romelu fyzicky zdatnější soupeře,“ řekl bývalý kouč Realu Madrid, Juventusu či reprezentace Anglie.

Lukaka se zastal i další bývalý skvělý útočník - Thierry Henry. „Jako trenér, když dostanete do týmu Romela, musíte mu vysvětlit, jak hrát ve vašem systému, nebo mu ho ušít na míru. Ani jedno z toho se nestalo,“ zmínil Francouz. „Pochopitelně není normální, pokud se útočník v zápase za devadesát minut dotkne míče jen sedmkrát,“ dodal.

Podle Henryho musí Tuchel najít řešení. Rychle, protože jinak tenhle problém nabobtná a napáchá velké škody. „Musí mu přizpůsobit hru. Jinak to nevidím. Proč byste jinak přiváděli takového hráče?“ uzavřel.