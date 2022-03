Specialista? Nejdražší brankář historie je pro smích. Moje chyba, kaje se kouč

Kepova tvrdá rána se do brány nevešla • ČTK / AP / Alastair Grant

V srpnu za hrdinu, v únoru za psance… Příběh Kepy Arrizabalagy v Chelsea dostal zase nový rozměr. Španělský brankář naskočil do finále Ligového poháru jako specialista až na penaltový rozstřel. Proti Liverpoolu však ani jeden pokus nelapil a sám pak v 11. sérii poslal míč vysoko nad. Trofej uzmuli „reds“ a fanoušci si okamžitě vytvořili z nejdražšího brankáře v historii cíl své zloby.

Velký zápas. Hraje se o trofej. Výsledek je nerozhodný v základní hrací době i v prodloužení. Thomas Tuchel právě dostává déjà vu – vzpomíná si, jak v srpnu v boji o trofej pro vítěze Superpoháru UEFA zaskočil Villarreal, když před penaltovým rozstřelem vyměnil brankáře a náhradník Kepa byl za hrdinu.

Ten samý brankář, který odchytal všechny zápasy Ligového poháru a pomohl k Chelsea do finále, je nyní opět mezi náhradníky a čeká na povel. Tuchel nakonec skvěle chytajícího Édouarda Mendyho stahuje a na penalty jde skutečně Kepa.

Ovšem co bylo loni… Karta se otáčí a z původního esa je pro Tuchela a spol. velký průšvih. V neděli ve Wembley se německý kouč šíleně spálil. Baskický rodák si vybral – tak jako již několikrát v minulosti – slabší den. Exekutorům „reds“ nechytil ani jednu penaltu. Záložník Fabinho jej navíc zesměšnil, když skóroval „panenkovským“ dloubákem.

„Nevychází z toho vůbec dobře, ale to není důvod k jeho kritice,“ hájil španělského brankáře Tuchel po blamáži. „Jestli za to chcete někoho vinit, tak mě. Já jsem za to zodpovědný. Já dělám rozhodnutí.“

Zvláštní šachy vzbudily na Ostrovech vlnu nepochopení. Ligová jednička Mendy rozhodně není v pokutových kopech špatnou volbou. Nejen, že je o 12 centimetrů vyšší než španělský spoluhráč, ale na lednovém africkém šampionátu došel se Senegalem do finále, kde nad Egyptem zvítězili… Ano, v penaltovém rozstřelu. Mendy svým pobíháním po brankové lajně znervózněl hned dva Egypťany a jeden ze dvou neúspěšných pokusů skončil v jeho rukavicích.

Naštvaní fanoušci navíc argumentují, proč tedy Kepa nechytal od začátku, podobně jako to provedl Jürgen Klopp s 23letým Caoimhihem Kelleherem, jenž dostal přednost v celé soutěži před Alissonem Beckerem a nakonec nekonečnou sérii ukončil proměněnou penaltou.

„Dokonce i v profesionálním fotbale by měl být prostor pro určitý sentiment. Caoimhin je mladý kluk a hrál ve všech duelech, tak co jiného jsem mohl dělat. Jsem profesionální trenér, ale také lidská bytost. A lidská bytost ve mně vyhrála,“ zdůvodnil své rozhodnutí kouč Klopp.

Kepa přitom rovněž odchytal předchozí duely proti Brentfordu, Tottenhamu, Aston Ville a Southamptonu, kde navíc jeden penaltový rozstřel ovládl. Přesto finále sledoval z lavičky.

„Byl to plán. S hráči jsme tak byli domluveni. Kepa se penaltám věnuje na tréninku, zůstává s týmem a všichni víme, jak dobrý v nich je. Bohužel, všechny penalty Liverpoolu byly výborně kopnuté,“ hájil svůj tah Tuchel.

Na Ostrovech měli nicméně o viníkovi prohraného finále hned jasno. Fanoušci zasypali sociální sítě výsměvnými kolážemi a narážkami. Tak jako v minulosti, kdy se posila, jež měla nahradit Thibauta Courtoise, ocitla na paškále. Dosud totiž Kepa nenaplnil očekávání historicky nejdražšího brankáře, který Chelsea stanovila v roce 2018, když Bilbau uplatnila opci 72 milionů liber (přibližně 2 miliardy korun).

Proslavil se především spory s bývalým koučem „blues“ Mauriziem Sarrim. Na hřišti se mu moc nedařilo. Jakmile se Petr Čech ocitl ve vedení klubu, přivedl novou jedničku z Rennes v podobě Mendyho. Bezmála dvoumetrový brankář se okamžitě ukázal jako trefa – Chelsea dovedl k triumfu v Lize mistrů a minulý rok byl vyhlášen nejlepším brankářem v anketě FIFA.