Guardiola k boji o titul: Nejsme hloupí. Když ztratíme, vyhraje Liverpool

City ve středu zdolali Brighton 3:0 a vrátili se do čela tabulky anglické ligy o bod před Liverpool. Do konce ročníku Premier League zbývá šest kol. „Nejsme hloupí. Když remizujeme, ztratíme pouhé dva body, Liverpool bude mistrem. Pokud vyhrajeme všechna zbývající utkání, získáme titul my. Hráči to vědí,“ řekl Guardiola pro BBC Sport. „Nemůžeme si dovolit ztratit jakékoliv body, pod tímto tlakem budeme hrát,“ doplnil španělský trenér.

Manchesterský favorit rozhodl domácí duel s Brightonem až ve druhém poločase, kdy se trefili Rijád Mahriz, Phil Foden a Bernardo Silva. „Musíme se pokusit podávat výkony jako proti Brightonu a všechny naše zápasy vyhrát. Když uspějeme, budeme slavit. V opačném případě pogratulujeme Liverpoolu,“ prohlásil Guardiola.

Liverpool považuje za mimořádně silného protivníka. Oba vzájemné ligové souboje v této sezoně skončily remízou 2:2, v semifinále Anglického poháru zvítězili „Reds“ 3:2 a rivalové se mohou střetnout i ve finále Ligy mistrů. „Čelíme jednomu z nejlepších týmů fotbalové historie, mají úplně všechno. Doma jsme byli lepší a mohli jsme je porazit,“ mínil bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Úřadující mistři ve zbytku ligové sezony narazí na Watford, Leeds, Newcastle, West Ham, Aston Villu a Wolverhampton. Liverpool postupně čeká městské derby s Evertonem, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Wolverhampton a Southampton. „Tři těžká venkovní utkání (proti Leedsu, West Hamu a Wolverhamptonu), na druhou stranu je to jenom šest zápasů a pokusíme se v nich udělat maximum. Víme, co se může stát,“ uvedl Guardiola.

City si vítězstvím nad Brightonem definitivně zajistili umístění v nejlepší čtyřce. „Je to jeden z nejšťastnějších dnů, protože v příští sezoně budeme v Lize mistrů. Lidé to považují za samozřejmost, ale my prostě musíme hrát Ligu mistrů. Když se to matematicky podaří, znamená to, že jste opravdu dobří. Cílem každého klubu je kvalifikace do Ligy mistrů a my jsme to zase dokázali,“ dodal jednapadesátiletý kouč.