Artetu naštvali sudí: Zničili zápas. Soustřeď se na svůj tým, vzkázal Conte

Před klíčovým duelem dohrávky 22. kola Premier League ztráceli „Kohouti“ na svého soka čtyři body. Arsenal v tu chvíli držel pohodlný náskok. Výhra v utkání by ho přiblížila třetí Chelsea, zároveň by si „kanonýři“ vytvořili pohodlný a nedostižný náskok sedmi bodů před lokálním rivalem.

O nezapomenutelnou podívanou pro diváky se opět staralo dynamické duo „Spurs“ – Harry Kane a Heung-Min Son. Dvojice ofenzivních fenoménů, která v aktuální sezoně zaznamenala dohromady třicet šest branek, měla klíčový podíl na výhře domácích. Důležitý vliv měla také rozhodnutí sudího, kterým byl Paul Tierney. Ve 22. minutě přiletěl do pokutového území „Gunners“ jedovatý centr, který směřoval na Jihokorejce Sona, toho však nešikovně srazil Cedric a nařízenou penaltu poté bezpečně proměnil Kane.

Několik nešťastných momentů si posléze připsal obránce Arsenalu Rob Holding, který během úvodní půl hodiny svého působení na hřišti posbíral čtyři fauly, všechny na agilního Sona, což vedlo k jeho brzkému odchodu pod sprchy. „Máme tu VAR, kdyby to nebyla karta, asi by to zkontrolovali. Z mého pohledu to byl jasný faul a také karta,“ dodal devětadvacetiletý korejský reprezentant.

Poté se po precizně sehrané standardní situaci prosadil Totenham podruhé, opět zásluhou Kanea, který tak přidal na své gólové konto už patnáctý zásah v současném ročníku. Spurs se povedlo využít přesilovku i po přestávce, kdy se před branku Aarona Ramsdalea znovu probíjel osmadvacetiletý forvard. Odražený míč po Kaneově akci poté na zadní tyč pověsil Son a svou jednadvacátou brankou v ročníku uzavřel skóre na 3:0.

Penaltový moment a červenou kartu pro Holdinga nesl hodně těžce kouč Mikel Arteta, který se na tiskové konferenci musel držet hodně zkrátka. „ Nemohu k tomu nic říct, rád bych byl na lavičce i v pondělí, kdy nás čeká Newcastle,“ trousil ze sebe čtyřicetiletý Španěl. „Nebudu vám lhát, kdybych o tom dnes mluvil, rozhodně bych byl suspendovaný, takže raději nic říkat nebudu, mrzí mě však, že zničili krásný zápas,“ uzavřel Arteta.

Lodivod Tottenhamu Antonio Conte však na nic nečekal a rychle na slova svého konkurenta odpověděl. „Mikel Arteta dělá v Arsenalu skvělou práci, ovšem slyšel jsem od něj spoustu stížností. Myslím, že by se měl více soustředit na výkony svého týmu a ne si stěžovat na rozhodčí. Z mého pohledu byla červená karta jasná, kdybychom chtěli, mohli bychom si na výkony rozhodčích stěžovat pokaždé,“ nechal se slyšet bývalý kouč Interu Milán nebo Chelsea.

Dvaapadesátiletý Ital poté připomněl kauzu ze začátku roku, kdy Arsenal požádal zástupce Premier League o odložení utkání kvůli jednomu covid pozitivnímu hráči v kádru. „Oni si vyžádali odložení zápasu a přitom měli jednoho pozitivního. Ne, nezapomněl jsem na to, také bych mohl namítat, že naše další utkání se bude hrát už v neděli ve dvanáct hodin a Arsenal hraje v pondělí večer a bude tak mít více času na odpočinek,“ dodal Conte.

Oběma soupeřův zbývají do konce sezony dva duely. O trochu jednodušší los mají na papíře Conteho svěřenci, které čeká venkovní bitva s Burnley a poté v posledním kole jasně sestupující Norwich.

Naopak Arsenal si výrazně zkomplikoval situaci, jelikož vyráží na půdu Newcastlu, a v posledním kole přivítá tým okolo anglického reprezentačního brankáře Jordana Pickforda - Everton, který je stále namočený v záchranářské bitvě. „Toffies" tak budou velmi pravděpodobně bojovat o svou příslušnost v nejvyšší soutěži.