Arsenal zase selhal. Xhaka sepsul tým: Kdo je nervózní, ať zůstane doma

Granit Xhaka se po zápase pustil do spoluhráčů • Reuters

Arsenal po letech zase v Lize mistrů? Ještě před týdnem to vypadalo nadějně. Gunners drželi čtvrté místo a mohli snít. Jenže po bolestivém výprasku na stadionu nenáviděného Tottenhamu přišla další rána, tentokrát v Newcastlu. Pokud se nestane zázrak, budou kanonýři zase hrát „jen“ Evropskou ligu.

Naštvaný Granit Xhaka se po porážce v St. James Parku neudržel. „Od první do poslední minuty jsme si nezasloužili ani být na hřišti. Nedodržovali jsme herní plán, neposlouchali jsme trenéra. Byl to naprosto katastrofální výkon,“ rozčiloval se zkušený záložník.

Zatímco v zimě mohutně posílený Newcastle dávno vybředl ze sestupové oblasti, Arsenalu jakoby docházel dech. Xhaka byl ve 29 letech jedním z nejstarších hráčů na hřišti. Dalším hostům bylo 24 a míň. Že by daň za nezkušenost?

„Na věku vůbec nezáleží. Jestli někdo není připravený na takový zápas, ať zůstane doma. Jestli je někdo nervózní, ať zůstane doma nebo je na lavičce. S takovým výkonem si nezasloužíme hrát Ligu mistrů ani Evropskou ligu,“ sepsul Švýcar vlastní spoluhráče.

Pozici do EL Severolondýňané udrží v pohodě, v Premier League neskončí hůře než pátí, protože na Manchester United mají před posledním kolem bezpečný náskok, jenže v Anglii se počítá primárně TOP 4 – místa zaručující Ligu mistrů. Další soutěže jsou pro fotbalisty i fanoušky spíš cenou útěchy.

Právě o čtvrté místo Gunners přišli na tom pro ně nejhorším možném místě. K bitvě o sever Londýna odjížděli ještě jako potenciální postupující do milionářské soutěže, vraceli se ponížení výhrou kohoutů (kterým posměšně říkají „slepice“) 3:0. Kdysi dlouholetá tradice, že Arsenal v tabulce vždy skončí před Tottenhamem, zapadává prachem. Pokud si Kane a spol. v posledním zápase čtvrté místo pohlídají, bude to už pošesté v řadě, co se jim budou rivalové dívat v konečném pořadí na záda.

Prohra v Newcastlu přitom byla pro Arsenal ironická. První gól si dal Ben White sám, druhý trefil

Bruno Guimaraes. Portugalec, kterého Magpies v lednu přivedli poté, co si Gunners jeho nákup z Lyonu rozmysleli. Místo posílení odešel Pierre-Emerick Aubameyang a na jaře uškodila zranění Kierana Tierneyho a Thomase Parteyho. Mikelu Artetovi ale vedení věří, nedávno mu dalo novou tříletou smlouvu s nadějí, že tým má to nejlepší teprve před sebou.