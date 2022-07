Souček o zájmu klubů v Anglii i Kuchtovi ve Spartě: Nemám rád, když...

Reprezentační kapitán a jedna z největších opor anglického West Hamu Tomáš Souček po náročné sezoně zaslouženě odpočívá. Zároveň však přiznává, že individuální přípravu na další sezonu už začal. Kromě toho však na dovolené sleduje fotbalové přestupy. A to nejen do kádru Hammers, ale i v české lize. Co říká na Václava Jurečku ve Slavii, ale především na pikantní přesun exslávisty Jana Kuchty k odvěkému rivalovi do Sparty?