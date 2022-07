Ronaldo požádal o odchod z United! Chce hrát LM, agent jednal s Chelsea

Cristiano Ronaldo podle britských médií požádal vedení Manchesteru United o možnost opustit klub. Důvodem je údajně skutečnost, že až šestý celek minulého ročníku anglické ligy nebude hrát Ligu mistrů a pro portugalského útočníka by to bylo poprvé po 19 sezonách, co by v elitní soutěži chyběl. Uvedly to ve svých online vydáních Daily Mail, The Athletic a televize Sky Sports.