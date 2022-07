Ten Hag odmítá Ronaldův odchod: Není na prodej. Chceme spolu uspět

„Není s námi kvůli osobním záležitostem. V nové sezoně s Cristianem počítáme, tak to prostě je. Těším se na spolupráci s ním,“ řekl novinářům Ten Hag, jenž k United zamířil po angažmá v Ajaxu Amsterodam.

Ronaldo se loni v srpnu vrátil na Old Trafford po 12 letech, ale sezona se manchesterskému týmu vůbec nepovedla. United nezískali trofej a v anglické lize skončili až na šestém místě, takže si v následujícím ročníku místo prestižní Ligy mistrů zahrajou pouze Evropskou ligu. Podle médií pětinásobný držitel Zlatého míče požádal vedení klubu o svolení k odchodu.

„Nic takového mi neřekl, dozvěděl jsem se to z médií. Co na to můžu říct? Cristiano není na prodej. Je součástí našich plánů a společně chceme uspět,“ prohlásil Ten Hag. Jeho svěřenci se z Thajska přesunou na další část přípravy do Austrálie, ale ani tam není Ronaldova účast jistá.

„S Cristianem jsem mluvil. Obsah našeho rozhovoru zůstane pouze mezi námi. Mohu ale potvrdit, že jsme si opravdu dobře popovídali,“ dodal dvaapadesátiletý kouč.

Podle spekulací médií k potenciálním zájemcům o bývalého útočníka Realu Madrid patří jiný anglický klub Chelsea, Bayern Mnichov či Neapol. Údajně také proběhl kontakt Ronaldova agenta Jorgeho Mendese se zástupci Paris St. Germain, kde působí elitní ofenzivní trio Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar.