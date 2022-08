Premier League ONLINE: Man United - Brighton 1:2. Ronaldo už je v akci

Program úvodního kola Premier League pokračuje v neděli dalšími třemi zápasy. Od 15 hodin jde do akce Manchester United, který na Old Trafford hostí Brighton. Rudí ďáblové jdou do utkání proti nepříjemnému soupeři bez Cristiana Ronalda, který začíná jen na lavičce. Ve stejnou dobu startuje i duel mezi Leicesterem a Brentfordem. Od 17:30 pak do nového ročníku vstoupí West Ham s dvěma českými krajánky proti obhájci trofeje z Manchesteru City. Všechna utkání můžete sledovat v ONLINE přenosech na iSport.cz.