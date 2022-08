Ostuda United. Ten Hag žádá posily, vzteklý Ronaldo ignoroval fanoušky

Poločas hrůzy. Manchester United na hřišti Brentfordu během úvodních 34 minut shořel na popel. Hrubka brankáře Davida de Gey odstartovala snovou jízdu domácího outsidera, který brzy nasázel další tři góly. Debakl 4:0 vydržel až do závěrečného hvizdu, podívat se na něj můžete v sestřihu na iSport.cz. Po předchozí porážce s Brightonem zažívají United další propadák. Klesli na poslední místo, což se jim stalo poprvé od srpna 1992. Tragédii neodvrátil ani Cristiano Ronaldo v základní sestavě, který po závěrečném hvizdu vztekle zamířil rovnou do kabin. Kouč Erik ten Hag po zápase žádal o nové posily.

Tottenham, Liverpool a teď Brentford. Fanoušci United si zvykají na krutou realitu. Za předchozí dva roky „rudí ďáblové“ prožili tři hororové poločasy s výsledkem 0:4. Do té doby nic podobného neznali.

Po posledním selhání si sypal popel na hlavu zejména brankář David de Gea, který při úvodním gólu propustil do sítě nevýraznou střelu Joshe Dasilvy.

„Tentokrát musím přijmout odpovědnost. Myslím si, že mou vinou přišel tým o tři body. Předvedl jsem slabý výkon. Svými chybami jsem spoluhráčům velmi přitížil. Kdybych tu první střelu chytil, výsledek by byl jiný,“ je přesvědčený španělský gólman, který po utkání hovořil s televizní stanicí Sky Sports.

Už ve 34. minutě vedli domácí 4:0! O poločase udělal Erik ten Hag tři změny. „Kdybych mohl, klidně bych vyměnil celou jedenáctku," uvedl.

United rozjeli sezonu nejhorším možným způsobem, další prohra znamená minimálně dočasný pád na 20. místo tabulky Premier League. Tak špatné umístění zažil celek z Manchesteru naposledy bez jednoho týdne přesně před 30 lety.

„Samozřejmě naše představení bylo velmi špatné,“ lamentoval trenér United Erik ten Hag skrze BBC. „Je třeba být na hřišti zodpovědný, na naší úrovni nemůžeme dělat takové chyby. Potřebujeme se poprat se zklamáním a vstoupit do dalšího utkání s vírou.“

Celý zápas na hřišti si vytrpěl i Cristiano Ronaldo, který jen nevěřícně přihlížel tomu, co se to děje. Chvílemi se zdálo, že si ukroutí hlavu… V útoku se sice snažil, dvakrát hlavičkoval těsně vedle, ale děsivé skóre se mu zkorigovat nepovedlo.

Po utkání se tak řešilo jeho chování. Po závěrečném hvizdu se vydali hráči Red Devils omlouvat věrným fanouškům za předvedenou hrůzu. Jenže Ronaldo si to namířil přímo do šatny. A to i navzdory tomu, že mu asistent trenéra Steve McClaren na hřišti domlouval, aby si to rozmyslel.

Marně. Portugalec měl všeho plné zuby a před tunelem do útrob stadionu navíc zcela ignoroval i Ten Haga, se kterým si nepodal ani ruku.

Nizozemský kouč, který celé léto tvrdil, že má k dispozici skvělé fotbalisty po výbuchu s Brentfordem obrátil: „Potřebujeme nové posily, kvalitní hráče. Nebude to jednoduché, ale musíme je přemluvit.“

V anglických médiích se ihned spekulovalo, že do dalšího zápasu United, který odehrají 22. srpna s Liverpoolem, chce mít Ten Hag tři nové hráče.

Dotahuje se příchod Adriena Rabiota a podle všeho chce Manchester konečně rozseknout letní ságu ohledně Frenkieho de Jonga. A očekává se i angažování dalšího útočníka.

No, Rudé ďábli čeká jistě zajímavý týden, vlastně i celá sezona…