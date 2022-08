Ronaldo do Realu? Ve 38 letech? odmítl fanoušky Pérez. PSG zkouší Rashforda

Ronaldo zpět do Realu? Je mu už 38 let, odmítl spekulace šéf klubu Pérez • Koláž iSport.cz

Ze slavné značky CR7 se pomalu stává hráč, o něhož v pokročilém věku málokdo stojí. Cristiana Ronalda si chtějí ponechat v Manchesteru United, o to ale zase nestojí on. Jenže najít jiného zájemce, který by do svých řad přivedl už 37letého veterána za velké peníze, není snadné. Co třeba návrat do Realu? S podobným požadavkem přišlo několik fanoušků, kteří se zeptali přímo šéfa madridského klubu Florentina Péreze. Ten je velmi stručně odpálkoval. „Znovu? Ve 38 letech?,“ odmítl zájem a spekulace.