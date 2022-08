Tuchel vs. Conte: blázinec o Londýn! Potyčka trenérů, stížnosti i oslavy

Oba vyváděli už během zápasu - vášnivě oslavovali vstřelené góly a impulzivně reagovali na verdikty rozhodčího. Přesto jejich emoce vytryskly naplno až po konci londýnského derby. Trenér Chelsea Thomas Tuchel se po remíze 2:2, kterou zařídil last minute gólem kanonýr Tottenhamu Harry Kane, dostal do sporu se svým sokem Antoniem Contem. Do potyčky se zapojili i členové realizačních týmů, hráči se je snažili odtrhnout. Výsledek vzniklého blázince? Červené karty pro znesvářené kouče.

Po závěrečném hvizdu si Tuchel a Conte šli naproti, aby se tradičně s respektem pozdravili. Jenže... Kouč Spurs, chtěl mít setkání s trenérským kolegou zřejmě rychle za sebou, což německý stratég nenechal bez reakce. Ruku nepustil a jasně gestem naznačil, co se mu nelíbí.

„Když si třeseme rukou, myslel jsem, že se přitom díváme jeden druhému do očí, ale měli jsme jiný názor, takže to bylo emotivní," prohodil Tuchel v rozhovoru pro Sky Sports. „Nechci se k té situaci vyjadřovat. To není důležité. Pokud je tam problém, je to mezi mnou a ním,“ řekl stručně Conte.

Kolem obou trenérů se najednou seběhli i ostatní členové realizačních týmů a hráči, kteří se oba kohouty snažili rozdělit. Hlavní rozhodčí vynesl nad potyčkou jasný verdikt - vyloučil je.

„Oba jsme dostali červenou kartu? Nebylo to nutné. Ale spousta věcí nebyla v tomhle zápase potřeba. Zkrátka další špatné rozhodnutí sudího," rýpnul si Tuchel.

Jednoznačně narážel na situaci v pokutovém území jeho svěřenců, kdy Cristian Romero při rohovém kopu v nastaveném čase zatahal kudrnatého obránce blues Marca Cucurellu za vlasy.

Hlavní rozhodčí Anthony Taylor mlčel a Argentinec z toho vyvázl bez trestu, ten naopak postihl Chelsea.

Po centru Ivana Perišiče se v šesté minutě nastavení trefil hlavou kanonýr Harry Kane. „Ani jeden gól neměl platit. Jen jeden tým si zasloužil vyhrát, a to jsme byli my," zdůraznil Tuchel.

První mela u střídaček se strhla už po vyrovnávajícím gólu Tottenhamu, který vstřelil po Jorginhově zbytečné ztrátě Pierre-Emile Højbjerg. Tuchel se dožadoval odpískání faulu na Kaie Havertze, oba trenéři z ní vyšli se žlutým napomenutím.

Conte navíc branku emotivně oslavil, což mu po zásahu Reece Jamese v 77. minutě Tuchel náležitě oplatil.

Jak? Nabral rychlost, prosvištěl kolem zdrceného kouče Spurs a předvedl téměř padesátimetrový sprint...

„Byl šťastný (Conte), když vyrovnali. Trochu se to vyhrotilo, ale nic velkého,“ poznamenal Tuchel po zápase.

„Bylo to emotivní. To se vám líbí. Bylo to nažhavené, jen se na to podívejte. Tohle je Premier League, je to hra. Líbí se vám to, ne? My to milujeme! Jsme emotivní trenéři," dodal.

Tenhle zápas měl zkrátka pořádný náboj...