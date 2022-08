Mendyho fatální chyba: zasekl se a potopil Chelsea. Kouč neuznal soupeře

Tuchelovi svěřenci na sobě v úvodu zápasu nenechali znát následky po dramatické remíze 2:2 s Tottenhamem, kdy se cítili ukřivděni kvůli sporným rozhodnutím sudího Anthonyho Taylora. Proti Leedsu se dostávali do slibných šancí, jenže tlak blues utnul paradoxně jejich brankář Mendy.

Po zpětné přihrávce od stopera Thiaga Silvy váhal s dlouhým nákopem tak dlouho, až mu Brenden Aaronson sebral míč a bez problémů poslal Leeds do vedení.

„Je to obrovská chyba v klíčovém okamžiku zápasu. Je to ale on, kdo je nejvíc zklamaný. Tohle nás stálo v zápase hodně," poznamenal německý kouč.

Prostor na oddech Mendy neměl téměř žádný, za další čtyři minuty inkasoval po Rodrigově hlavičce podruhé. „Nevím, jestli je nutné s ním o té chybě mluvit. Zná sám sebe. A nemá to nic společného s nějakou ochranou hráče, každý na světě přece tu chybu vidí," uvedl Tuchel.

Jeden z nejlepších světových gólmanů našel zastání také u parťáků z týmu. „Není hezké něco takového vidět, zvlášť když je to spoluhráč. Má ale silnou mentalitu. Je čas jít dál," zmínil záložník Jorginho.

Chelsea si tak připsala první porážku v nové sezoně, s Leedsem si zkrátka nedokázala poradit. Její soupeř byl takticky skvěle připravený. Jenže Tuchel měl jiný názor. „Myslím, že jsme zápas prohráli v prvních dvaceti minutách, kdy jsme byli jasně lepší a měli obrovské šance," uvedl.

„Věci, které nás stály zápas, neměly nic společného se stylem Leedsu. Neměli bychom tyhle věci zaměňovat," zdůraznil Tuchel. „Dali jsme si laciný vlastní gól," vyzdvihl znovu klíčový okamžik zápasu.

30letý Mendy zaváhal v rozehrávce už podruhé v posledních měsících. V dubnu v úvodním zápase čtvrtfinále Ligy mistrů proti Realu Madrid nepochopitelně namazal Karimu Benzemovi, který završil hattrick a zařídil výhru 3:1. V odvetě o vyřazení Chelsea rozhodla těsná prohra 2:3 po prodloužení.

Tehdy si vysloužil přirovnání k Lorisi Kariusovi, který fatální chybou potopil Liverpool ve finále Ligy mistrů. V ten moment nastal v jeho kariéře zlom a německý gólman se začal postupně propadávat. Momentálně je bez angažmá.

U Mendyho se však nic takového rozhodně neočekává. Po přestupu do Chelsea v září 2020 se stal oporou londýnského celku, na šanci za ním marně čeká historicky nejdražší brankář Kepa Arrizabalaga.

Jak rychle se senegalský reprezentant oklepe z další hrubky?