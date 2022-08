Když hráče pohání hněv. Lukaku chce po roce v Chelsea zahnat noční můru

Romelu Lukaku se po roce v Chelsea vrátil do milovaného Interu Milán • Reuters

Co se může pokazit, to se pokazí – Murphyho zákon schválnosti. U nevýrazného Romela Lukaka v Chelsea se zvrtlo všechno. Zranění, ztráta formy, nezájem, neuvážené rozhovory pro média. „Byla to noční můra,“ prohlásil belgický fotbalista. „V Interu se z ní probudím,“ slibuje belgický tank, který v základní skupině Ligy mistrů nastoupí proti Plzni.