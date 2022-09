Ze Sparty až na Old Trafford. Vytlačí Dúbravka z brány United De Geu?

Zajímavou posilu z pohledu českého a slovenského fanouška získal ve čtvrtek, tedy v poslední den přestupového okna v Premier League, Manchester United. Slovenský brankář Martin Dúbravka (33) přišel na Old Trafford na roční hostování s opcí z Newcastlu, kam před více než čtyřmi lety přestoupil ze Sparty. V týmu „rudých ďáblů“ by měl jako dvojka krýt záda Davidu de Geovi.

Newcastle v letním přestupovém okně posiloval na všech postech. Včetně brankáře, když ze sestupujícího Burnley přivedl coby novou jedničku Nicka Popea. Slovenský reprezentant Martin Dúbravka se tak v úvodu aktuální sezony do branky vůbec nedostal.

Otevřela se však před ním nová výzva. V poslední den přestupového okna (1. září) se nakonec upekl jeho přesun do Manchesteru United. Dúbravka raději vzal roli dvojky ve slavném velkoklubu za Španělem Davidem de Geou.

„Je to mimořádný moment v mé kariéře. Už se nemůžu dočkat, až dostanu šanci chytat za Manchester United. Chci klubu pomoci naplnit vysoké ambice,“ vyprávěl pro web nového zaměstnavatele ihned po oznámení ročního hostování s opcí za pět milionů liber (146 milionů korun). Klub má rovněž opci na trvalý přestup. Těší se i na spolupráci s De Geou a třetím gólmanem v pořadí Tomem Heatonem. „Budu ve společnosti skvělých brankářů, oba mají spoustu zkušeností z Premier League.“

V dresu Newcastlu strávil po odchodu z Česka čtyři a půl roku. V české lize se odchovanec Žiliny nejprve objevil v dresu Liberce, z něhož v létě 2017 jako volný hráč odešel právě do Sparty.

Ta z něj vytěžila maximum, přitom za ni stihl odehrát jen patnáct soutěžních duelů. Jeho výkony však natolik zaujaly, že za půlroční hostování a následný letní přestup Newcastle poslal Spartě v přepočtu více než 170 milionů korun. V roce 2018 se tak stal vůbec nejdražším brankářem odcházejícím z tuzemské ligy.

Nyní by poprvé od angažmá v českých týmech mohl znovu nakouknout do evropských pohárů. S Libercem si zachytal Evropskou ligu v sezoně 2016/17, se Spartou stejnou soutěž krátce hned v sezoně následující. United čeká v aktuálním ročníku základní skupina téže soutěže a Dúbravka by se, spíš než v anglické lize, mohl právě v ní do branky podívat.