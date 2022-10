Bitva velikánů v Anglii? City nemůže nikdo konkurovat, překvapil Klopp

Anglii v neděli čeká bitva dvou nejlepších týmů posledních let: Liverpool vs. Manchester City. Celky, které v minulém ročníku svedly úchvatný souboj o titul až do závěrečných minut. Teď je situace úplně odlišná, zatímco Citizens se drží na druhém místě a v jeho dresu řádí Erling Haaland, „Reds“ se v Premier League až neuvěřitelně trápí. Z osmi zápasů slavili jen dvakrát…

Poslední dva vzájemné duely nicméně vyzněly ve prospěch Liverpoolu. „Reds“ v dubnu ovládli semifinále FA Cupu (3:2) a na začátku aktuálního ročníku vyhráli i Community Shield (3:1). Od té doby se nicméně řada věcí změnila. Zatímco City šlapou dál, tým z Anfieldu strádá.

Když byl trenér Jürgen Klopp na tiskové konferenci dotázán, jak by mohl Liverpool držet se City krok, vyhrkl: „Nikdo nemůže konkurovat Manchesteru City. Mají nejlepší tým na světě a posílili o nejlepšího útočníka na trhu. Bez ohledu na to, co to stojí, prostě to udělají. Vím, že se to City nebude líbit, nikomu se to nebude líbit. Položili jste otázku, ale znáte odpověď.“

Podle všeho chtěl upozornit na fakt, že Erling Haaland pobírá u rivala 850 tisíc liber týdně (24 milionů korun). „V Liverpoolu se nemůžeme chovat jako oni. To není možné. Ve fotbalovém světě jsou tři kluby, které si finančně mohou dělat, co chtějí. Je to legální a vše je v pořádku,“ doplnil Klopp.

Liverpool přitom v létě přivedl rovněž velmi drahou posilu. Darwin Núňez stál klubovou pokladnu dokonce více, než Haaland tu v City. Zatímco se však Uruguayec teprve sžívá s novou soutěží, norský bombardér exceluje. Za devět zápasů nasázel neuvěřitelných 15 gólů a přidal tři asistence. Núňez v pěti duelech vstřelil dva góly a na jeden přihrál, ale více na sebe upozornil spíš červenou kartou v utkání proti Crystal Palace.

„Reds“ zažívají nejhorší start do sezony od roku 2012. S 10 body v osmi duelech se před víkendovým kolem nacházeli až na 10. místě. Zaslouženou kritiku sklízel i Mohamed Salah, který se trefil jen dvakrát. Náladu si alespoň trochu spravují v Lize mistrů, kde ve středu rozstříleli skotské Rangers na jejich hřišti 7:1. Egyptský fenomén jen střídal, i tak nasázel hattrick, dokonce nejrychlejší v historii soutěže (6 minut a 12 sekund).

Teď na Anfield dorazí City. Klopp musí řešit především složení obrany, jelikož mu schází Trent Alexander-Arnold a stoper Joel Matip. Otazník navíc visel i nad startem Ibrahima Konatého, který by nicméně měl být v pořádku. I Guardiola, který v LM v Kodani pošetřil pár opor včetně Haalanda, nemá tým kompletní. Do zápasu nemůže poslat trojici Kalvin Phillips, John Stones a Kyle Walker.

Jak dopadne další velká bitva o Anglii? Utkání začíná v neděli v 17:30 hodin.